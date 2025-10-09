マツダの「大っきい新SUV」に反響多数 「ワイドボディとブリブリのフェンダーは大正義」の声も!? 300馬力超え「高性能モデル」も用意された「CX-90」米国仕様車とは

北米向けのフラッグシップSUV「CX-90」

マツダの北米法人、マツダノースアメリカンオペレーションズは2025年9月4日に、同社最大級となる8人乗りSUV「CX-90（シーエックス ナインティ）」の2026年モデルを北米市場で発売しました。

同車両について、ユーザーからはどのような意見があがっているのでしょうか。

豪華な内装もオシャレ…！

CX-90は2023年に北米でデビューしたマツダ最大のSUVです。縦置きエンジンと後輪駆動をベースとした新世代アーキテクチャを採用しており、北米の市場ニーズを中心に考慮して開発されました。

ボディサイズは全長5121mm、全幅1994mm、全高1745mm、ホイールベースは3120mmで、これは同じ新世代アーキテクチャを採用した日本国内向けのラージSUV「CX-80」（全長4990mm、全幅1890mm、全高1710mm、ホイールベース3120mm）と比較すると、さらにひと回り大きなサイズ感になっています。

座席のレイアウトには、2-3-2の7人乗り、2-3-3の8人乗り、そして最上級グレードには2-2-2の6人乗りが用意されています。

パワートレインについては、最高出力280馬力と340馬力の2種類が用意された48Vマイルドハイブリッドシステム（MHEV）を組み合わせた3.3リッター直列6気筒ガソリンエンジン、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンをベースとしたプラグインハイブリッドシステム（PHEV）です。

今回発表された2026年モデルの新機能として注目されるのが、アマゾンのAIアシスタント機能「アレクサ」の搭載です。これにより、運転中に視線を逸らすことなく音声でエアコンの温度調整やオーディオの選曲が可能になります。

さらに、ナビゲーションの目的地設定や買い物リストの作成といった日常的な機能にも対応しており、使い勝手が格段に向上しています。

外装面では、一部パーツをブラックで統一した「プレミアムスポーツ」グレードが、従来のPHEV車だけでなくエンジン車にも設定が拡大されました。ボディカラーは新色「ポリメタルグレーメタリック」を含む全8色が選択可能です。

※ ※ ※

同モデルについて、SNSやネット上では「CX-70とCX-90、やっぱりワイドボディとブリブリのフェンダーは大正義」などのスタイル面についての投稿や「ポリメタルグレー日本仕様でも追加されるのか気になる」など、日本市場への展開を期待する声が多数見られました。

また、「ある意味完成されてていいんだけど、最近のマツダはみんな同じデザインで飽きた」といったやや辛口なコメントや、「全幅2m以下、全長も5.1m位なら売れると思うけどなぁ」といった声も見られました。

なお、CX-90 2026年モデルの北米での価格は、MHEVモデルが3万8800ドル（約570万円）から、PHEVモデルが5万495ドル（約750万円）からとなっています。