履きやすさも、合わせやすさも。日常に寄り添う一足【プーマ】のスニーカーがAmazonに登場!

プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

1


プーマのスニーカーは、シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが映える、定番のローカットスニーカー。

2


人工皮革と合成繊維を組み合わせたアッパーは、軽やかで扱いやすく、ゴム底が安定した歩行をサポートする。

3


カジュアルにもスポーティにも合わせやすく、コーディネートの幅を広げてくれる一足。日常使いにちょうどよく、性別を問わずユニセックスで楽しめるデザインに仕上げている。

4


シンプルだからこそ、飽きずに履ける。毎日の足元に、確かな定番を。