ことし5月、愛知県・犬山市の入鹿池に自衛隊機が墜落した事故で、機体の引き揚げ作業が完了したことを受け、中谷防衛大臣が愛知県の大村知事を訪問しました。

この事故はことし5月、航空自衛隊小牧基地を離陸した直後の練習機が、犬山市の入鹿池に墜落したもので、隊員2人が死亡したものです。

引き揚げ作業が完了したことを受け、中谷防衛大臣はきょう、事故後初めて愛知県公館を訪れ、大村知事に事故について陳謝するとともに、捜索や引き揚げ作業への協力などに感謝を述べました。一方の大村知事は事故原因の究明や、再発防止などを求めました。

(愛知県 大村秀章知事)

「徹底的な原因究明と再発防止策、そして安全運航の徹底と引き続き全力で取り組んでいただきますように…」



事故では自衛隊員2人が死亡しましたが、原因はわかっていません。