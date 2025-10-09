ことしのノーベル化学賞に京都大学の北川進 副学長が選ばれ、かつて研究をともにした九州大学の教授が受賞を祝福しました。

今週に入って日本人2人目の快挙を受け、博多駅前では号外が配られました。



■街の人

「同じ日本人として誇らしいと思います。研究をここまで地道にやれる先生は本当に尊敬します。」

「うれしくて誇らしい思いです。自分も目の前の勉強をしていかないといけないと思いました。下の世代の私も頑張りたいと思います。」

一夜明けた9日。京都大学に到着した北川進 副学長（74）は、職員や学生たちに拍手で迎えられました。



■京都大学・北川進 副学長（74）

「きのうは目がおかしくなるくらいフラッシュ受けて。きょうは明るいからちょっとましですが。今までの研究を振り返ったり、感慨に浸るのはだいぶ先かなと。」



ノーベル化学賞に輝いた北川副学長。個人での日本のノーベル賞受賞は30人目で、日本人が化学賞を受賞するのは2019年の吉野彰さん以来、6年ぶりです。



■北川 副学長

「非常に名誉ある賞だから信じがたいですよね。」



受賞決定の連絡を受けた時のエピソードも、こう明かしました。



■北川 副学長

「最近、勧誘の変な電話がよくかかってくるんです。私はまたかと思って不機嫌にとったら、選考委員会の委員長を名乗られたのでびっくりしました。」



そんな北川さんが開発したのは、極めて小さな穴を無数にもつ多孔性材料とよばれる物質です。世界で初めて開発に成功しました。



多孔性材料を使えば、複数のガスが混ざった中から必要なガスだけを取り出したり貯蔵したりできます。大気中から二酸化炭素だけを取り出し貯蔵することも可能で、地球温暖化の解決にもつながることが期待されています。

九州大学大学院の大場正昭教授も同じ分野の研究者として、うれしさをかみしめていました。



■九州大学大学院 理学研究院・大場正昭 教授

「いつかは取ると思っていたので驚きはないのですが、ついに受賞したかと感慨深いものもあります。」



大場教授には特別な思いもあります。大場教授は京都大学の准教授時代の2003年から6年半、北川さんの研究室に所属していました。その時に、大場教授は北川さんが口にしていた、ある言葉に感銘を受けました。



■大場教授

「無用の用というところ。広くいえば、世の中に無駄なものはない、役に立たないものはないという広い考え方。どんなものも、役に立たない・無駄なものだと思わずにフラットな目で見て、いろいろなものを別のかたちで世に送り出せるのではと考えられるようになりました。」



さらに、北川さんは研究者にとって何が必要かと問われると、こう答えていたといいます。



■大場教授

「半分冗談もあるかと思いますが、体力が一番なんやと。ただの研究者としてやっていくのではなくて、私が倒れたらいかんのやというぐらいの気持ちがあるのではないかと思います。」

そんな北川さんの教えを継ぐ、大場教授の教え子たちは。



■山田凜太郎さん（23）

「身をもって実感します。自分の近いところから出るのはうれしいです。」

■末田悠太さん（25）

「地球温暖化を防ぐという重要性の大きいテーマなので、今回のニュースを受けてより一層、研究に身が入ります。」



日本の科学技術の底力を世界に示した快挙。北川さんの志は、ここ福岡の研究者たちにも受け継がれています。