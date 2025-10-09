１１日に開催されるプロレス・ノアの両国国技館大会でゲスト解説を務める武藤敬司（６２）、フリーアナウンサーの古舘伊知郎（７０）が９日までに事前番組収録に参加し、対談を行った。武藤がデビューし、テレビ朝日「ワールドプロレスリング」で古舘が名実況を連発していた８０年代の新日本プロレスの思い出話や、古舘が詩を朗読した２３年２月の武藤の引退試合の裏話、さらに実況席に座る今大会の見どころなどを熱く語り合った。

対談終了後、２人は報道陣の取材に応じた。古舘は「心が半分里帰りした。武藤さんと接しているだけでタイムマシンに乗って４０年前に戻った感じ」と感慨深げ。最近のプロレスは見ていなかったといい、「急に実況なんかできない。今のプロレスを見てなくて、自信がない」と謙遜しつつ、「こういうものを足がかりに、まだ俺の中に実況魂があって、なんかオファーがあったら実況してみたい欲があるんだと思う」と、自身の根底に流れるプロレス愛をのぞかせた。

さらに、武藤から「（実況を）乗っ取るくらいでいいんじゃないですか？」とたき付けられると、古舘は「節度を持った乱闘を行いたい」とまんざらでもない様子。当日、実況は塩野潤二が務めるが、「小学生の時、俺の実況を聞いて育ったとか言っているんですよ。そういう人のなりわいを奪うっていうのは…」と遠慮しつつ、「実況マイクを奪いますよ。そして、良心が働いたら返します」と笑いを誘った。

さらに、完全に火がついた古舘は「ＡＢＥＭＡだかなんだか知らないけど、墓暴きをしたんですよ。そしたら昔の実況アナのゾンビが喜んで出てきたわけですよ。俺はひんしゅくマイスターですから。いつもしゃべりすぎる。（視聴者から）『古舘のバカ、お前なんか要らねえよ』って言われるために（実況席に）行くのかなと思っている。プロレスっていうのはひんしゅくを買うのも芸の内ですよ。場外乱闘や反則も認められている不思議な世界じゃないですか。それが世の中で、清濁併せのんでいるから、プロレスはそれも映すから面白い」と持論を語った。

対談の模様は「ＡＢＥＭＡプロレス公式チャンネル」で９日１８時に前編が公開予定。