消費期限の“偽装”が明らかになっているミニストップは、再発防止策を徹底し、問題となった店内調理のおにぎりなどの販売を今月から順次、再開すると発表しました。

きょうもミニストップの店舗には「販売休止」を知らせる張り紙が出ていました。

8月、ミニストップでは消費期限の“偽装”が発覚。手づくりおにぎりや弁当の販売を取り止めて、きょうで2か月が経ちます。

「偽装されていて残念だなと思った」

「復活してほしいです。食べたいです」

街で聞かれた「復活」を期待する声。

ミニストップは、問題となった手づくりおにぎりなどの販売を今月から順次、再開すると発表しました。

ミニストップ 堀田昌嗣 社長

「消費期限の表示不正という、安全安心の根幹を揺るがす問題が起きた今、もう1回ブランドを立て直す、お客様の信頼をもう1回取り戻す。非常に高い山だと思ってますが、そちらの方が経営にとって重要」

消費期限を“偽装”した影響で、先月の客数は不正が発覚する前と比べて減少。下期の売り上げは6億円の減少を見込んでいます。

ミニストップ 堀田昌嗣 社長

「実態として全店再開は大分、時間がかかる。今年度をこえていくんじゃないかと」

なぜ、食の安全を揺るがす事態は起きてしまったのか。

偽装が発覚した大阪市内の店で働いていた元アルバイトは去年2月、内部通報窓口を通じて「店長らに偽装を指示された」などと通報していたことも明らかとなっています。

元アルバイト

「夜中に作ったおにぎりを朝の時間に『今作りましたよ』と消費期限を出す」

ミニストップは内部通報があったことを認め、「当時調査はしたが、不正は確認できなかった。調査が十分ではなかったのは事実で、深く反省している」と説明しています。さらに、厨房にカメラを設置するほか、従業員が相談できる窓口を新設し、内部通報の体制を強化するなど再発防止に努めるとしていますが。

「強力な対策を作っても、現場で実行にうつせるか。（社員一人一人の）倫理観や教育が大事」

一度失った信頼を取り戻すため、険しい道のりが続きます。