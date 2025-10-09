双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子の誕生になぞらえて、家族のつながりを感じた出来事を綴っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子の弟が「（父の）勝彦さんが赤ちゃんのときそっくり」「みんなの血でできている」家族のつながりに感嘆





翔子さんは、叔母にあたる、父・勝彦さんの姉が双子に会いに来たことをを投稿。彼女について、「わたしにドラクエを教えてくれたひと！くらもちふさこさんのアシスタントをしてたから 絵が超絶うまいの！大尊敬してる」と紹介しています。

父・勝彦さんの姉との会話で「弟くんがわたしにそっくりと思ってたら 勝彦さんが赤ちゃんのときそっくり」と言われたとのこと。翔子さんは、「びっくり！みんなの血でできているんだね」と、家族のつながりに感嘆しています。







そして、双子の小さな手と足の画像を投稿した中川翔子さんは、今後の双子の子育てについて、「お義父さんお義母さんも東京ステイしてくれるし！ 産後ケアや補助サービスもガンガン活用させていただきます ひとりじゃない！双子かわいい！大丈夫！」と、前向きに締めくくっています。





【担当：芸能情報ステーション】