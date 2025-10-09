７月の川崎で行われたスパーキングレディーＣで交流重賞初制覇を飾り、レディスプレリュードで４着に敗れたフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝）が、牝馬限定のＢＣフィリー＆メアスプリント・Ｇ１（米デルマー、ダート１４００メートル）に出走予定であることが９日、明らかになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。鞍上は吉原寛人騎手（４１）＝金沢＝が引き続き務める。

同馬は父リアルスティール、母マイティースルー（母父クロフネ）の間に誕生した芦毛馬。美浦・黒岩厩舎からデビューし、２戦目に初勝利を挙げた。ＪＲＡで３勝を挙げ、昨年秋に大井の藤田輝厩舎に転厩。同厩舎所属初戦となった初戦の大井シンデレラマイルに勝利し、前々走のスパーキングレディーＣで交流重賞初制覇を飾っていた。

７日のレディスプレリュードで１８００メートルの距離に限界があると感じたため、同じ距離のＪＢＣレディスクラシック（１１月３日・船橋、ダート１８００メートル）よりも、最もこの馬が力を発揮できる１４００メートルの牝馬限定戦であるＢＣフィリー＆メアスプリントを目指すことが決まった。ＢＣ主催者からの輸送補助、ＮＡＲからの補助もあり、実質招待レースに近い形での遠征が可能となる見通しだ。

藤田輝信調教師の話「前から話があったので、いつでも行けるように準備はしていました。１５日に小林牧場（千葉県印西市）の出国検疫に入って２２日に出国します。現地では吉原寛人騎手がレースまで付きっ切りで調教に乗ってくれるのはありがたいです。今回は４８時間の着地検疫もデルマー競馬場の同じ馬房で、こっちの厩務員もついたままできるのはありがたいです。マンダリンヒーローで２度経験させてもらっているので、海外競馬の落とし穴は分かっています。とにかく馬の力を最大限に出せるように調整していきたい。今のフェブランシェなら世界でも通用すると思っています。ここは譲れないですね。応援よろしくお願いします」