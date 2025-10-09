【金曜日の天気】

金曜日は、台風22号は日本の東の海上に離れ、本州付近は高気圧に覆われます。そのため、日中は日差しが届く所が多くなる見込みです。ただ、夜は近畿・東海・北陸・東北南部の一部で雨が降る所があるでしょう。また、沖縄は台風23号の影響で、夜は雨が降り出し、雷雨となる所がありそうです。

【進路を見る】台風23号の進路予想 雨と風の予想（〜11日午前6時まで）

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：15℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：22℃

長野 ：23℃ 金沢：24℃

名古屋：27℃ 東京：24℃

大阪 ：27℃ 岡山：28℃

広島 ：29℃ 松江：25℃

高知 ：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

【台風23号】

台風23号は日本の南の海上を北上しています。台風23号にともなう雨雲は、金曜日は大東島付近に、土曜日は南西諸島に、日曜日は九州南部付近に、さらに月曜日は西〜東日本の太平洋側にかかりそうです。伊豆諸島には月曜日頃、台風本体の雨雲がかかり、再び大荒れの天気となるおそれがあります。今後の最新情報を確認するようにしてください。

【週間予報】

土曜日は西日本の太平洋側や東日本・東北にかけて雨で、日曜日も各地で雨が降りやすく、特に九州南部では雨や風が強まりそうです。また、南西諸島も土曜日から日曜日の午前中は台風の影響で雨や風がつよまるおそれがあります。予想最高気温は、東京はこの先は25℃を下回る日が多くなりますが、日曜日は28℃で夏日となる予想です。