ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡¶âÃ«Âó¼Â¤¬£±ÂÇº¹£´°Ì¹¥È¯¿Ê¡Ö¤Þ¤À½éÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡×ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì
¡¡¡ÖÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦Âè£±Æü¡×¡Ê£¹Æü¡¢²£ÉÍ£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½©µ¨¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·µ¬Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¾Þ¶â²¦¤Î¶âÃ«Âó¼Â¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡á¤Ï¡¢£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¸¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È£±ÂÇº¹¤Î£´°Ì¤ËÉÕ¤±¤¿¡£ÂæÉ÷£²£²¹æÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë½ª»Ï¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ£±£¸¥Û¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥½¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ºÁª¼ê¸¢¡ÊÊÆ¡¦¥ß¥·¥·¥Ã¥Ô½£¡Ë¤«¤é£·Æü¤ÎÁáÄ«¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»þº¹¤Ü¤±¤äÈèÏ«¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç£·Æü¤ÎÃë¤Ë£¹¥Û¡¼¥ë¡¢£¸Æü¤Ë»Ä¤ê¤ò²ó¤Ã¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤¬£²ÅÙ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æº£Âç²ñ¤ÇÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À½éÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¡ÖÌÀÆü¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£