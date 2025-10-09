ハーゲンダッツ×ニラックスブッフェ♡時間無制限の贅沢アイス食べ放題が登場！

贅沢すぎる“ハーゲンダッツ食べ放題”が「ニラックスブッフェ」に登場！2025年10月9日（木）より、「バニラ」と「ストロベリー」の2フレーバーを時間無制限で楽しめる新コースがスタートします。白桃ソースを合わせたサンデーや、濃厚バスクチーズケーキとの組み合わせなど、甘党女子にはたまらないラインナップ♡食後のデザートも主役級に楽しめるブッフェ体験をお届けします。

ハーゲンダッツ×ニラックスブッフェの夢のコラボ

濃厚でなめらかな口どけの「ハーゲンダッツ」が、ついにニラックスブッフェで時間無制限の食べ放題に登場！フレーバーは人気の「バニラ」と「ストロベリー」の2種。

さらに、華やかな白桃ソースを添えた「ハーゲンダッツ バニラ＆ストロベリーの白桃サンデー」や、「バスクチーズケーキ With ハーゲンダッツ」など、スイーツ好きにはたまらない特別メニューも充実しています。

バリエ豊富なスイーツ＆食事メニューも満喫♪

ブッフェでは、自分好みにトッピングできる「サラダ」や「ラーメン」など、和洋中の多彩な料理が勢ぞろい。

セルフメイクで楽しむ「クレープ」や、ふわふわの「パンケーキ」にハーゲンダッツを添えるアレンジもおすすめ♡

さらに、ドリンクと組み合わせた“アイスフロート”としても楽しめます。ブッフェならではの自由なアレンジで、自分だけのスイーツタイムを満喫して♪

【ハーゲンダッツ 食べ放題コース】



提供メニュー：ハーゲンダッツ バニラ／ハーゲンダッツ ストロベリー／ハーゲンダッツ バニラ＆ストロベリーの白桃サンデー／バスクチーズケーキ With ハーゲンダッツ（バニラ／ストロベリー）／パンケーキ With ハーゲンダッツ（バニラ／ストロベリー）

実施期間：2025年10月9日（木）～なくなり次第終了

注文方法：モバイルオーダー制（1回の注文で2個まで）

※料金は店舗により異なります。

実施店舗：ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原／ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

至福のスイーツタイムを楽しんで♡

秋のご褒美タイムにぴったりな「ハーゲンダッツ 食べ放題コース」。ニラックスブッフェなら、食事もスイーツも妥協なしに楽しめます。

贅沢なアイスとともに、あなただけの甘い時間を過ごしてみては？♡