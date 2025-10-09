フジテレビは9日、12日に放送が予定されているAぇ！groupの冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」について、通常通り放送すると発表した。出演は活動を休止している草間リチャード敬太（29）をのぞいた4人が出演する。同番組の公式X（旧ツイッター）でも「10月12日の放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と告知された。同局は「番組の内容に関しては差し控えさせて頂きます」とコメントしている。

同番組はAぇ！groupが、人々が本気で気になっていることを全力で検証していく番組。同グループにとって初の全国ネットでの冠番組。

同グループをめぐってはメンバーの草間リチャード敬太（29）が4日、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。所属事務所が同日夜に公式サイトで草間の逮捕を報告し、本人の活動休止を発表。草間は6日に留置先の警視庁三田署から釈放された。

Aぇ！groupの出演番組については各局が対応を追われており、MBSテレビは「Aぇ！！！！！！ゐこ」（土曜深夜1時28分、関西ローカル）の当面の放送休止を決定。グループの公式YouTubeチャンネル「Aぇちゅーぶ」も配信休止が発表されている。

ABCテレビ「あっちこっちAぇ！」（土曜深夜0時25分）、MBSラジオ「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜午後10時）は通常放送する。