真美子さん登場も“勝利の女神”ならず。大谷翔平選手は無安打「真美子さんの腕の筋肉が美しい」
ロサンゼルス・ドジャース夫人会公式Instagramは10月9日に投稿を更新。大谷翔平選手の妻・真美子さんら美人な妻たちの写真を公開するも、試合の結果は振るわなかったようです。
【写真】真美子さんのデニム姿
今回の投稿は試合前に更新されたため、コメントでは「真美子夫人いると安心」「美しい勝利の女神達」「今日も真美子さんが見れて嬉しいです」「真美子さんの腕の筋肉が美しい」「皆さんの笑顔、団結力、勝利へのパワーの源になりそうですね！」などの声が寄せられましたが、結果的にはドジャースは2対8で大敗を喫しました。
(文:勝野 里砂)
真美子さん写真撮影に参加も試合は大敗同アカウントは「NLDS第3戦…みんなで盛り上がろう！！！！！」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。同日、ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第3戦の試合前に撮影されたものです。真美子さんは、第1戦と第2戦でフィラデルフィアへの遠征はしなかったようですが、ロサンゼルスで行われた今試合は近くで観戦していたのか、写真に写っています。
今後の展開は？第3戦を終え、ドジャースは2勝1敗と依然として有利な状況にあります。しかし、次の試合で敗れると、第5戦はアウェイでの戦いとなり、不利な展開が予想されます。本拠地で地区シリーズ進出を決めたいところです。今回の試合では無安打と打撃不振も指摘されている大谷選手ですが、ここからの復調に期待が高まります。
