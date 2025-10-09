ミッフィー、りんごの香りの保湿ケアグッズが登場！ スクエア缶付きのバスセットはギフトにもぴったり
グローバルプロダクトプランニングが展開する“ミッフィー”デザインのりんご香るシリーズより、この時期にぴったりな保湿ケアグッズが、10月9日（木）から「GPPオンラインショップ」などで販売されている。
【写真】スクエア缶付きのバスセットもかわいい！ ミッフィーの保湿ケアアイテム一覧
■甘酸っぱく濃厚なりんごの香り
今回、りんごが香るシリーズに、プチギフトが登場。フルーツオ・レの香りと、りんごの香りのハンドクリームセットをはじめ、ハンドクリームとアロマ香るバスソルトのセットなどが並ぶ。
また、甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるホームフレグランスとバスギフトを数量限定で用意。バスソルト、ボディーウォッシュ、バススポンジがミッフィーデザインのスクエア缶に入ったコレクションは、自分用はもちろん大切な人へ贈るギフトにもぴったりだろう。
そのほか、ミッフィー型のダイカットデザインがかわいい「フレグランスチャーム」やキュートなたまご型の缶にハンドクリームとハンドソープを入れた「ハンドケアセット（エッグ缶）」などもラインナップにそろい、ファンにはたまらない内容となっている。
