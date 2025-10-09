「ミッフィー　ハンドケアセット（エッグ缶）」（税込 1540円）

　グローバルプロダクトプランニングが展開する“ミッフィー”デザインのりんご香るシリーズより、この時期にぴったりな保湿ケアグッズが、10月9日（木）から「GPPオンラインショップ」などで販売されている。

■甘酸っぱく濃厚なりんごの香り

　今回、りんごが香るシリーズに、プチギフトが登場。フルーツオ・レの香りと、りんごの香りのハンドクリームセットをはじめ、ハンドクリームとアロマ香るバスソルトのセットなどが並ぶ。

　また、甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるホームフレグランスとバスギフトを数量限定で用意。バスソルト、ボディーウォッシュ、バススポンジがミッフィーデザインのスクエア缶に入ったコレクションは、自分用はもちろん大切な人へ贈るギフトにもぴったりだろう。

　そのほか、ミッフィー型のダイカットデザインがかわいい「フレグランスチャーム」やキュートなたまご型の缶にハンドクリームとハンドソープを入れた「ハンドケアセット（エッグ缶）」などもラインナップにそろい、ファンにはたまらない内容となっている。