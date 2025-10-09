¾×·â¤Î»à¤«¤é16Ç¯...¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼»³¸ýàÅÁÀâ¥í¥Ã¥«¡¼áÊè»²¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¶õ¤ò°ú¤Îö¤¤¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î»³¸ýÎ´¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÅÁÀâ¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÊè»²¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£¿ù»³¥ª¥µ¥à¤µ¤ó(@camp036)¤ÈËÍ¤Ï´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡£²áÏ«¤®¤ß¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ÏÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤È¤Æ¤âÍÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤È¥ª¥µ¥à¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£À¶»ÖÏº¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ù»³¥ª¥µ¥à¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¹âÈøÎî±à¹â¾è»û¤Ë¤¢¤ë´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó(µýÇ¯58)¤ÎÊèÁ°¤òË¬¤ì¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤¿¿ù»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÈÉÔ»×µÄ¤È¥¹¥Ã¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢»³¸ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤è¤¯¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤Æ¤ë¤Î¤¬Ä¾¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤ÏÄ»¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÀÅ¤«¤ÊÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ À¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Î²Î¤¬¶õ¤ò°ú¤Îö¤¤¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¡£08Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´÷ÌîÀ¶»ÖÏº ´°Á´Éü³èº×¡×¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯5·î1Æü¤ËÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢2Æü¤Ë´âÀ¥ê¥ó¥Ñ´É¾É¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£