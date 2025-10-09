¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥Ò¥í¥·à¼«Ëý¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ç¥É¥ä´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¾Ð¤¤¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·(53)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¼Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡ÀµÌÌ¤«¤é°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÉáÃÊSNS¤Ç¸«¤»¤ëÀ°È÷¤ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°»Ñ¤è¤ê¤âà¼èºà¥â¡¼¥Éá¤Î¥É¥ä´éµ¤Ì£¤Ç¡¢º£¤Ë¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ä´éºÇ¹â¤Ç¤¹!!¡×¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÎÀµÌÌ¤Î´é¤â¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¾Ð¤¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£