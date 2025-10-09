広末涼子、TBS『後夜祭』騒動の時系列まとめ わずか3時間あまりで一気に動く
俳優・広末涼子の公式サイトが6日、4日深夜放送のTBS系バラエティー『オールスター後夜祭’25秋』（深0：58）の内容について抗議文を掲載。9日、この件がニュースになり、騒動化すると、わずか3時間あまりで一気に事態が展開した。
【動画】笑顔で…朗読劇出演を伝えていた広末涼子
番組では「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢が。正解は「伊良部秀輝」で、司会から「広末さんは、事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」との説明がされていた。
■広末涼子と『オールスター後夜祭’25秋』をめぐる騒動の時系列
10月4日
【TBS側】
『オールスター後夜祭’25秋』内で「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢でクイズを出題。
10月6日
【広末側】
公式サイトで抗議文を掲載。「この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております。このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません」とした。
10月9日
【TBS側】
『オールスター後夜祭’25秋』公式サイトで謝罪文を掲載。「今月4日放送の「オールスター後夜祭」 において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした。この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と伝えた。
【広末側】
公式サイトで「お知らせ」を掲載。「2025年10月4日に放送された TBSテレビ「オールスター後夜祭'25」において、弊社所属タレント・広未涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます」と記した。
【動画】笑顔で…朗読劇出演を伝えていた広末涼子
番組では「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢が。正解は「伊良部秀輝」で、司会から「広末さんは、事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」との説明がされていた。
10月4日
【TBS側】
『オールスター後夜祭’25秋』内で「時速165キロを出したことがないのは？」との問題で「大谷翔平」「佐々木朗希」「伊良部秀輝」「広末涼子」との選択肢でクイズを出題。
10月6日
【広末側】
公式サイトで抗議文を掲載。「この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております。このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないよう求めております。報道・表現の自由は尊重されるべきものでありますが、他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません」とした。
10月9日
【TBS側】
『オールスター後夜祭’25秋』公式サイトで謝罪文を掲載。「今月4日放送の「オールスター後夜祭」 において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした。この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と伝えた。
【広末側】
公式サイトで「お知らせ」を掲載。「2025年10月4日に放送された TBSテレビ「オールスター後夜祭'25」において、弊社所属タレント・広未涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます」と記した。