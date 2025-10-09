石川・七尾市の｢一能登島｣に1ミシュランキー 震災乗り越え能登で初のミシュランキーホテルに選出
能登のそれぞれの旅館が復興に向けて奮闘する中、うれしいニュースが入ってきました。ミシュランガイドのホテルセレクションの中から優れた宿泊施設をランク付けする「ミシュランキー」に、石川県七尾市の宿泊施設が初めて選出されました。
石川県七尾市にある落ち着いた風情のこちらの建物。
今回、選ばれたのは、優れた宿泊施設を評価する「ミシュランキー」です。
ミシュランガイドのホテルセレクションの中から、施設自体が旅の目的地であることの他、インテリアデザインや独自性、サービスの質などを基準に選定される「ミシュランキー」。
日本では今回、1ミシュランキーに101軒、2ミシュランキーに20軒、最上級とされる3ミシュランキーには7軒が選ばれました。
このうち、石川県内からは…
清水 りか 記者：
「私がいま居るのは能登島です。こちらの宿泊施設が今回、1ミシュランキーに選ばれました」
数ある施設のなかから、1ミシュランキーを獲得したのは七尾市能登島の「一能登島」です。
全客室でオーシャンビューが堪能でき、ダークタイル張りのバスルームなど、伝統とモダンな要素を融合させた造りとなっています。
能登半島地震で被災し、一時休業しましたが、去年4月に営業を再開しました。
一能登島・麻里 総支配人：
「本当に素直に感謝の思いでありがたいなと。大きな地震もあったり、いろいろ大変なことも能登ではあったので、これが能登にとっても、私たちにとっても、本当に大きな励みになるなと」
この他、石川県内からは前回に続き、加賀市内の旅館2軒が選出。
能登からは、一能登島が初めての選出となりました。