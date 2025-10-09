◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、４ボギーの１オーバー７２でトップと５打差の３４位スタートとなった。

台風の影響を考慮し、第１ラウンドはスタートが２時間早まった。「アメリカでやっているような風とはまた全然違う雰囲気で、なかなか対応するのは難しかった。練習で回っているときとは比べものにならないぐらいタフに感じて難しかった」と強風のなかでのラウンドを振り返った。

１５ホール中１２ホールでティーショットをフェアウェーに運んだが「感触はほぼ今日はいいいものがなかった」。最終１８番では残り残り１６７ヤーの第２打をチャンスにつけた。バーディーパットは惜しくも入らなかったが「最後のセカンドが良かったので、しっかりとこの後練習をして、明日はスタートからいいかたちで行けるようにしたい」と口にした。

大勢のギャラリーを引き連れて１８ホールをプレーした。「雰囲気は最高だけどプレーがついていかないので、ちょっと悔しい。明日しっかり伸ばして、少しでも上位との差を縮めて終われるようにしたい」。昨年１１月以来の日本での試合で、主役が優勝争いに割って入る。