トッププロを送り出した高校ゴルフの頂上決戦！ゴルフ大好き芸人・千鳥ノブ＆原江里菜プロとお届け｜高校ゴルフNo.1決定戦～緑の甲子園～



高校ゴルフNo.1決定戦～緑の甲子園～｜

「高校ゴルフNo.1決定戦～緑の甲子園～」

10月11日（土）午後4時～ テレビ東京系列で放送！

【出演者】

番組ＭＣ：ノブ（千鳥）

ゲスト：原江里菜（プロゴルファー）

夏の高校野球"甲子園"に負けず劣らずのドラマが繰り広げられる全国高校ゴルフ選手権、通称"緑の甲子園"。

かつては松山英樹、石川遼、宮里藍、渋野日向子、山下美夢有などトッププロも高校時代に挑んだ夢舞台。各地区の予選を勝ち抜いた男子36校、女子34校が「高校No.1」を目指し、しのぎを削ります！

その熱戦の模様をベストスコア「78」というゴルフ大好き芸人である千鳥のノブと、JLPGAツアー通算2勝を誇る原江里菜プロとともにお届けします！

1チーム4人の団体戦で戦うこの大会、女子の注目は大会連覇を目指す大阪桐蔭。昨年は全員が１年生で優勝を飾り、世界ジュニア選手権を制した岩永杏奈を筆頭に充実したメンバーが揃います。

その他、2022年、2023年と連覇を果たした宮崎・日章学園、部員100人を数える埼玉栄、JLPGAツアーで活躍する神谷そらプロの妹・ひなを擁する岐阜・麗澤瑞浪など全国から強豪校が集結！

そして男子はプロ顔負けの飛距離が武器の松山茉央が中心の福井工大福井。 昨年1年生ながら個人の部を制した小川琥太郎が団体優勝を目指す大阪学院など、こちらもハイレベルな戦いに。仲間のために、思いを乗せた一打の行方は...

ひたむきに頑張ったからこそ流れる涙。限りある青春時代、一生懸命に今を戦う高校生たちのキラキラした夏をお見逃しなく！