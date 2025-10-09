アジア株 総じて上昇、休場明けの上海株は続伸 アジア株 総じて上昇、休場明けの上海株は続伸

東京時間17:32現在

香港ハンセン指数 26752.59（-76.87 -0.29%）

中国上海総合指数 3933.97（+51.20 +1.32%）

台湾加権指数 27301.92（+238.24 +0.88%）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8969.78（+22.16 +0.25%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82074.94（+301.28 +0.37%）



９日のアジア株は総じて上昇。休場明けの上海株は続伸。政策期待などが買いにつながった。金価格の上昇で鉱山株などが高い。台湾株は反発。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を受けて、ハイテク株を中心に上昇した。豪州株は小反発。素材株や生活必需品などが買われた。韓国市場は休場。



上海総合指数は続伸。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、発電設備・大型機械設備メーカーの上海電気集団が買われた。



香港ハンセン指数は小幅続落。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、複合企業の中国中信（シティック）が買われる一方で、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、探鉱会社のライナス・レア・アース、通信会社のＴＰＧテレコムが買われる一方で、鉱物探査会社のレジス・リソーシズ、エネルギー会社のＡＧＬエナジーが売られた。

