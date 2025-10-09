ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８２ｂｐと拡大は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.695
フランス　　　3.513（+82）
イタリア　　　3.489（+79）
スペイン　　　3.232（+54）
オランダ　　　2.854（+16）
ギリシャ　　　3.354（+66）
ポルトガル　　　3.089（+39）
ベルギー　　　3.259（+56）
オーストリア　3（+31）
アイルランド　2.951（+26）
フィンランド　3.062（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）