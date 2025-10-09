ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８２ｂｐと拡大は一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８２ｂｐと拡大は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.695
フランス 3.513（+82）
イタリア 3.489（+79）
スペイン 3.232（+54）
オランダ 2.854（+16）
ギリシャ 3.354（+66）
ポルトガル 3.089（+39）
ベルギー 3.259（+56）
オーストリア 3（+31）
アイルランド 2.951（+26）
フィンランド 3.062（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.695
フランス 3.513（+82）
イタリア 3.489（+79）
スペイン 3.232（+54）
オランダ 2.854（+16）
ギリシャ 3.354（+66）
ポルトガル 3.089（+39）
ベルギー 3.259（+56）
オーストリア 3（+31）
アイルランド 2.951（+26）
フィンランド 3.062（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）