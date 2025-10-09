水嶋ヒロ、娘との2ショット公開「今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」 水嶋の近影にも反響「格闘家？」「腕の筋肉すごい」
俳優で実業家の水嶋ヒロ（41）が9日、自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを披露した。
【写真】「大きくなられましたね」水嶋ヒロが公開した娘との2ショット
「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど…』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとした」と書き出し、向かい合って話す水嶋と娘の姿を収めた2ショットを投稿。穏やかな父と娘の時間が切り取られている。
水嶋は「ほんと成長が早い 最近は俺と同じくらい食べるし、なんでも食べられるようになったし、またさらに背が伸びそうな予感。今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」と娘の成長ぶりを明かし、「なんだか小さい頃の娘に会いたくなって‥今夜は子どもたちが生まれた頃のビデオを観る上映会を開くことにした」と娘への深い愛情をのぞかせた。
この投稿には「娘ちゃん大きくなって 早いですね」「娘さんもうこんなに大きいんや!!きっとママに似て可愛らしいんやろなぁ」「めっちゃ久々 大きくなられましたね」「素敵な家族」「すっっごくあったかな瞬間をありがとう」などの声が寄せられたほか、「いや、イケパパすぎるやろ」「格闘家？」「腕の筋肉すごい」など、水嶋の近影にも反響が相次いでいる。
水嶋は2009年2月に歌手の絢香（37）と結婚。15年6月に第1子女児、19年10月に第2子女児が誕生した。
