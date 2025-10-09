フジのAぇ! group冠番組、レギュラー放送初回は内容変更して放送へ 草間リチャード敬太除くメンバー4人が出演
5人組グループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティー番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）は9日、メンバーの草間リチャード敬太が逮捕されたことを受け、レギュラー放送の初回となる12日の放送内容を変更すると発表した。
【Xより】「当初の内容を変更し、放送いたします」おしらせ全文
同番組の公式Xで【お知らせ】と題し「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と伝えた。同局はオリコンニュースの取材に対し、「活動を休止している草間を除くメンバー4人で再収録した内容に変更して放送する」と答えた。
グループをめぐっては、メンバーの草間が4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕。6日には留置先から釈放された。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。
同番組はレギュラー放送を記念した特番が3日に放送されていたが、騒動後にTVerでは配信停止となっている。
現在、Aぇ! groupはグループ公式YouTube更新を一時休止、MBSバラエティー『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）は当面休止。『あっちこっちAぇ! 』（毎週土曜 深0：25〜0：55 ※関西ローカル）は11日から通常通り放送、MBSラジオの『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）は4人での放送を継続するとそれぞれ発表している。
■Aぇ! group関連番組 各局の対応まとめ
▼4日放送
大阪ABCテレビ『あっちこっちAぇ！』（毎週土曜 深0：25〜0：55 ※関西ローカル）
→別番組に差し替え、11日は通常放送
▼5日放送
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）
→放送内容を変更
▼7日発表
MBSテレビ『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）
→当面の間、放送休止を発表
▼8日放送
FM大阪『Aぇ! group 小島健のラジキング』（毎週水曜 後6：30）
→冒頭に「今回のラジキングもいつも通り僕、小島健が、楽しくお話していきたいと思います。最後までお付き合いください」とあいさつ後、通常放送
MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）
→末澤誠也と佐野晶哉が謝罪。15日以降の放送は、4人での放送を継続すると発表
▼9日発表
フジテレビ『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）
→「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と発表
