　5人組グループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティー番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜　深1：25）は9日、メンバーの草間リチャード敬太が逮捕されたことを受け、レギュラー放送の初回となる12日の放送内容を変更すると発表した。

　同番組の公式Xで【お知らせ】と題し「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と伝えた。同局はオリコンニュースの取材に対し、「活動を休止している草間を除くメンバー4人で再収録した内容に変更して放送する」と答えた。

　グループをめぐっては、メンバーの草間が4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕。6日には留置先から釈放された。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。

　同番組はレギュラー放送を記念した特番が3日に放送されていたが、騒動後にTVerでは配信停止となっている。

　 現在、Aぇ! groupはグループ公式YouTube更新を一時休止、MBSバラエティー『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜　深1：28　※関西ローカル）は当面休止。『あっちこっちAぇ! 』（毎週土曜　深0：25〜0：55　※関西ローカル）は11日から通常通り放送、MBSラジオの『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜　後10：00）は4人での放送を継続するとそれぞれ発表している。

■Aぇ! group関連番組 各局の対応まとめ

▼4日放送
大阪ABCテレビ『あっちこっちAぇ！』（毎週土曜　深0：25〜0：55　※関西ローカル）
→別番組に差し替え、11日は通常放送

▼5日放送
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）
→放送内容を変更

▼7日発表
MBSテレビ『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜　深1：28　※関西ローカル）
→当面の間、放送休止を発表

▼8日放送
FM大阪『Aぇ! group 小島健のラジキング』（毎週水曜　後6：30）
→冒頭に「今回のラジキングもいつも通り僕、小島健が、楽しくお話していきたいと思います。最後までお付き合いください」とあいさつ後、通常放送

MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜　後10：00）
→末澤誠也と佐野晶哉が謝罪。15日以降の放送は、4人での放送を継続すると発表

▼9日発表
フジテレビ『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜　深1：25）
→「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と発表