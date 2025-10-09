実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が9日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）にリモートで生出演し、自身がMCを務めた自民党総裁選の討論会を振り返った。

先月27日にYouTubeで生配信された「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」で、ひろゆき氏はMCを担当。5人の候補に小泉進次郎陣営によるステマ問題、英語での質疑応答など、切れ味鋭い質問を次々とぶつけ、それぞれの理念や人間性をあぶり出した。

中には「パチンコはギャンブルですか？」という問いも仕掛けた。実質的には三店方式で出玉を換金できる建て付けで、全員が法律上は遊戯だと答えた。ひろゆき氏は「世間的には、パチンコはギャンブルだよねってみんな思っているんですけど、合法というていになっているじゃないですか」と指摘。「それを政治家がどう答えるのということで、結局ああいう答え方をするんだよね、この人たちはというのを国民が見るべきだと思った」と、質問の意図を説明した。

その上で、「日本以外で、駅前とかの商店街にパチンコがある、ギャンブルがあるという国はないですからね。基本的には、大人しか行けないような、交通の便が悪いところでやるんですよ、ギャンブルって。そこらじゅうにある。各駅にあるくらいの勢いであるじゃないですか？こんなにいっぱいある国ってないよね」と問題視した。