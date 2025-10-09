フジテレビ「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」は9日、番組の公式SNSを更新。12日の放送について内容を変更して放送すると発表した。草間リチャード敬太（29）を巡る騒動の影響が続いている。

12日放送はレギュラー放送の初回。番組公式Xで「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください。」とアナウンスした。

スポニチの取材に応じた同局の関係者によると、草間以外の4人だけの出演になるという。撮り直しや編集があったかどうかについては「お答えできない」としている。

草間は今月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。同日中に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は草間の活動休止を発表した。同6日に釈放された際には目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、約10秒間頭を下げた。

テレビ各局は対応に追われており、草間が出演予定だった5日放送の日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」は番組内容が差し替えられた。さらに、グループで出演している朝日放送「あっちこっちAぇ！」（関西ローカル）の4日放送分は別番組が放送された。また、MBS「Aぇ!!!!!!ゐこ」は7日、当面の間、放送を休止すると発表した。

また、グループがCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty（パルティ）」の公式サイトから、5日までに画像が削除された。スキンケアブランド「Avene（アベンヌ）」の公式サイトからも6日までに画像や特設ページが削除されるなど、騒動の余波が続いている。