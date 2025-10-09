©ABCテレビ

突然ですが、一生に一度の“忘れられない恋”はありますか？こんにちは、PR部員のF田です。

10月12日からスタートする新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」は、そんな“忘れられない恋”をテーマに描くラブストーリー。W主演の葵わかなさんと神尾楓珠さんが演じる主人公を中心に、彼らを取り巻く人物も含めた8人の男女のリアルでちょっぴり切ない恋愛模様を紡ぐ恋愛群像劇です。

登場するのは、葵さん×神尾さんが演じる「運命の恋を信じあっていた男女」、藤原丈一郎さん×本田望結さんが演じる「一歩を踏み出せない幼なじみ」、山下幸輝さん×大塚萌香さんが演じる「とある秘密を抱えた高校生」、そして白洲迅さん×市川由衣さんが演じる「恋の酸いも甘いも知る社会人」の4組。主人公の2人だけでなく、それぞれの恋愛観にもしっかりと焦点が当たります。

物語は、主人公の由宇（葵）と真央（神尾）が大学進学を機に遠距離恋愛を始めるところからスタートしますが、第一話で美大に進学した由宇が新たな暮らしを始める地として、神戸の街が登場します。ということで先日、今回の神戸ロケを記念する意味も込めて、神戸・三宮大通りで行われた「KOBE AUTUMN FESTIVAL」にお邪魔してきました！

当日はあいにくの雨でしたが、葵さんと神尾さんのトークセッションが始まる頃には、ステージ前に多くの方が集まってくださいました。（ありがたい…！！）そんな温かいお客さんに見守られた会場で、二人は神戸ロケのエピソードを振り返ります。思い出に残っているのは、「メリケンパークでの撮影」と神尾さん。デートシーンの撮影で、自分たちでお互いを撮影したカットもあるのだとか。「ストーリーの中でも一番幸せな時間を神戸で撮影できたんです」と葵さんもニコニコしていました。

また、葵さんが「このドラマ、めっちゃおもろいから絶対見てな！」と関西弁でアピールする場面も。神尾さんも「“すべての恋が終わってまうとしても”は…」とタイトルを関西弁にアレンジしつつ「見てな～」と照れ笑い。終始和気藹々とした空気感に包まれ、ドラマの魅力はもちろん、二人の和やかな雰囲気をお届けできたイベントとなりました。（雨の中お越しくださった皆さま、ありがとうございます！）

ドラマ自体は切ない恋の話ではありますが、そんな二人が演じる由宇と真央の可愛らしい雰囲気は、きっと本編からも伝わるはず！ 思わず応援したくなるような二人の関係性にも、ぜひ注目ください。

TVerでは、それぞれのカップルに焦点を当てた特別PR映像や、撮影中のメイキング映像など、様々なコンテンツを配信中です。ぜひ、「すべ恋」のファンになっていただけたら嬉しいです！（ハッシュタグは「#すべての恋が終わるとしても」でお願いします！）

▼執筆者プロフィール

F田…猫と餃子、ホラー、睡眠が好きです。“忘れられない恋”……今から頑張ろうと思っていることはナイショです。

（スポニチアネックス「ABCテレビの探偵！ナイショスクープ」より引用）