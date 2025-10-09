3戦連続ハットでプレミアメンバー入り…柏U-18MF五十嵐陵はU-16日本代表でも「点を決めてアシストして勝てれば」
Bチームで3試合連続ハットトリックの結果を残し、プレミアリーグEASTデビューも果たした。柏レイソルU-18で台頭しつつあるMF五十嵐陵(1年)は半年ぶりに招集されたU-16日本代表で結果を残す考えだ。
五十嵐は柏レイソルU-15から昇格した今季を千葉県2部のBチームでスタートしたが、6月下旬のリーグ戦でハットトリックを記録すると、夏期中断明けにはAチームでプレミアリーグEASTメンバー入りを果たした。初のベンチ入りでは出番がなかったものの、翌日の千葉県2部では出場試合で2試合連続となるハットトリック。翌週にプレミアEAST先発デビューを飾ってチームの4連敗を止める勝利に貢献し、さらにはその翌日の千葉県2部で三度ハットトリックを達成した。
以降はプレミアEASTを主戦場にしており、「もちろんシーズン始めからAチームでやりたかったですけど、Bで自分の足りないところやAチームの強度に合わせる良い準備ができた」と五十嵐。続けて「得点の感覚も忘れずにできてAチームに良い形で臨めたと思います」と話し、プレミアEASTではまだゴールを奪えていないものの「得点までいける感覚とか手応えを(プレミアEASTでも)掴めた」と自信を深めている。
そうした飛躍に繋がったのは、前回の代表活動の経験だという。フランス遠征の初戦・イングランド戦で大きな手応えを感じたが「その後の試合が全部微妙というか、自分の中で悪い方だった」。不完全燃焼に終わったことで「1人だけじゃできないのでチームのみんなにも良い影響を与えるようにして、みんなでレベルアップして」と決意新たに柏U-18での日常を送り、成長を重ねてきた。
得意とするのはドリブルで相手を剥がしてゴールに繋げるプレー。幼稚園の頃からFWリオネル・メッシを憧れとしており、最近では同世代のアーセナル15歳MFマックス・ダウマンなども参考にしているという。また、守備でもチームに貢献するハードワークも特長の一つ。今回のウズベキスタン遠征では昨年敗れたウズベキスタン代表との2試合も予定しており、特長を発揮しながら「点を決めてアシストして勝てれば」とリベンジを果たす構えだ。
五十嵐は帰国後のプレミアEASTでの初ゴールにも意欲を見せ、結果を残して来年のU17アジアカップとU-17ワールドカップメンバー入りを目指す。もっともプレミアEASTで戦い抜くプレー強度やスピードには課題があることを示し、柏とプロ契約を結んだ同級生MF長南開史の名前も挙げながら「自分も早く追いつけるようにしたい」とさらなる飛躍を誓った。
(取材・文 加藤直岐)
五十嵐は柏レイソルU-15から昇格した今季を千葉県2部のBチームでスタートしたが、6月下旬のリーグ戦でハットトリックを記録すると、夏期中断明けにはAチームでプレミアリーグEASTメンバー入りを果たした。初のベンチ入りでは出番がなかったものの、翌日の千葉県2部では出場試合で2試合連続となるハットトリック。翌週にプレミアEAST先発デビューを飾ってチームの4連敗を止める勝利に貢献し、さらにはその翌日の千葉県2部で三度ハットトリックを達成した。
そうした飛躍に繋がったのは、前回の代表活動の経験だという。フランス遠征の初戦・イングランド戦で大きな手応えを感じたが「その後の試合が全部微妙というか、自分の中で悪い方だった」。不完全燃焼に終わったことで「1人だけじゃできないのでチームのみんなにも良い影響を与えるようにして、みんなでレベルアップして」と決意新たに柏U-18での日常を送り、成長を重ねてきた。
得意とするのはドリブルで相手を剥がしてゴールに繋げるプレー。幼稚園の頃からFWリオネル・メッシを憧れとしており、最近では同世代のアーセナル15歳MFマックス・ダウマンなども参考にしているという。また、守備でもチームに貢献するハードワークも特長の一つ。今回のウズベキスタン遠征では昨年敗れたウズベキスタン代表との2試合も予定しており、特長を発揮しながら「点を決めてアシストして勝てれば」とリベンジを果たす構えだ。
五十嵐は帰国後のプレミアEASTでの初ゴールにも意欲を見せ、結果を残して来年のU17アジアカップとU-17ワールドカップメンバー入りを目指す。もっともプレミアEASTで戦い抜くプレー強度やスピードには課題があることを示し、柏とプロ契約を結んだ同級生MF長南開史の名前も挙げながら「自分も早く追いつけるようにしたい」とさらなる飛躍を誓った。
(取材・文 加藤直岐)