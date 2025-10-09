U-17W杯、U-20W杯と“16強の壁”味わった小杉啓太「こういう風にW杯って終わっていくんだな」
[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]
世界の舞台で再び敗北を味わった。U-20日本代表DF小杉啓太(ユールゴーデン)は2年前のU-17ワールドカップから再び、ベスト16の壁に阻まれた。「U-17からU-20までベスト16で負けて、フランス、スペインという強豪を相手にやりきれなかった」と悔しさをにじませた。
クラブ側との交渉の末に、メンバー発表直前にU-20W杯行きが叶った。小杉は悲願の舞台でたしかな実力を示す。左サイドでの攻守に圧倒的な安心感をもたらした。安定した守備、そして圧倒的な攻撃。日本は120分の戦いを通して試合を優位に運んだ。だが、延長後半終了間際のPK献上による失点で敗退した。
「日本らしいサッカーはたぶん見せられた」。小杉は自分に言い聞かせるように、今大会の結果を総括する。
「とはいえ、やっぱりチャンスが作れているなかで点を決められないと、相手の時間帯に持っていかれてしまう。最後の際の部分、そこをやっていたつもりだけど、でもそれがまだ足りなかった」
チームとして公言していた頂点への道のりの険しさを、改めて知った。
「結果は受け止めるしかない。口先だけでベスト16からベスト8、優勝と言うことは簡単。だけど、やっぱり試合をやってみたら難しい。こういう風にW杯って終わっていくんだなと思う。自分たちが勝つべくして勝てないのはW杯なのかなと」
W杯の舞台で個の力を証明した。「フランス相手に1対1の部分でやれる場面はあった」。その一方で攻撃面には課題を挙げる。「もう少しビルドアップの部分だったり、攻撃の展開力のところでまだまだ伸ばしていかないといけない」。再びクラブに戻って研鑽を積むつもりだ。
U-17、U-20とひとつずつ世代別代表を終えていく。小杉は「この先はオリンピックとA代表しかない」と先を見据える。「そこに入るにはまだまだ足りないと思うし、やるべきことをやって、基本的なことを疎かにしていては底上げはできない。そういうところを詰めてやっていきたい」。再び日の丸を着けるために、決意を新たにした。
(取材・文 石川祐介)
