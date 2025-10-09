きょうの山形県内は最高気温が２０度前後とこの時期らしい気温となりました。上山市の市民農園ではおよそ３万本のコスモスが見頃を迎えています。

【写真を見る】絶景をバックに写真！ 市民農園で3万本のコスモスが見頃 春には菜の花、夏にはひまわりも！（山形・上山市）

大内希美アナウンサー「空気が澄んでいて虫たちの声も聞こえます。そして、見渡す限りコスモスの花。色鮮やかでとても綺麗」

上山市にある市民農園「ヴェンテンガルテン」です。

およそ３２００平方メートルの敷地に３万本ほどのコスモスが咲き誇っています。

きょう日中の最高気温は山形市２０．６度、米沢２０．２度など、各地、平年並みの秋らしい陽気となりました。

例年、春には菜の花、夏にはひまわりが咲くこの場所ですが、このところの夏の厳しい暑さでひまわりの開花時期がよめないことや見に来る人の体調を考慮して、今年初めて、ひまわりではなく、コスモスを植えたということです。

コスモスの背景には蔵王連峰を望むことができ、ハート型のフレームが設置されたフォトスポットで写真を撮ることもできます。

ヴェンテンガルテンのコスモス畑は来月中旬まで楽しめるということです。