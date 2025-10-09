大塚美咲アナウンサー「山形のソウルフードといえば、やっぱりラーメン。多くの県民が愛してやまないラーメンですが、みなさんはどのくらいの頻度で食べていますか？」

【写真を見る】週3ラーメンで死亡リスク増！？ラーメン王国山形で明かされた衝撃の研究結果…おいしくラーメンを食べ、健康に気をつけるポイントを医学・レシピの専門家に聞く【特集】





街の人は「週2、3くらいで食べます」 街の人は「一番多い時だと週3回くらいですかね」



そんな中、今年8月…ラーメン県そば王国を名乗る山形県にとって、耳をふさぎたくなるような研究結果が発表されました。それは…ラーメンを週3回以上摂取すると死亡リスクが上がる！？この研究結果を発表したのはなんと、地元の山形大学です。





一体どういうことなのでしょうか。研究を行った一人、今田恒夫教授に伺いました。大塚「その研究はどんな研究だったんでしょうか？」

山形大学医学部 今田恒夫 教授「ラーメンを食べる頻度、死亡リスクを分析した結果、（死亡リスクが）1番高いのは週3回食べる人という結果が出た」

■週3ラーメンで死亡リスクアップ・・・ってほんと！？





山形大学と県立米沢栄養大学の共同研究によると、週3回以上ラーメンを食べる人は、週1・2回食べる人と比較して死亡リスクが約1．5倍高くなっているということです。



「ということは、ラーメンをたくさん食べるのは我慢した方がいい？」「その可能性もあります」



この研究結果を、ラーメン店ではどのように受け止めているのでしょうか。





ラーメンの聖地、山形市を創る協議会 鈴木敏彦 会長「笑顔で食べていただくには、週1回でも週2回でもほどほどに食べていただければ。自分なんかは、365日毎日ラーメン食べてますけど、いたって健康。精神的にも肉体的にも健康だっていうのがあります」

山形大学医学部 今田恒夫 教授「私たちも、ラーメンが悪いとは思っていないんです。ラーメンはとってもいいんだけれども、食べ方に注意した方がいい」



今田教授が指摘する、こんな人いませんか…？

■リスクを下げる「ラーメンの食べ方」がある！





山形大学医学部 今田恒夫 教授「お酒を飲んだ後のシメのラーメン」





1つ目はお酒。この調査では、週3回以上ラーメンを食べている人の中でも、お酒を飲む人と飲まない人で死亡リスクに大きな差がありました。



山形大学医学部 今田恒夫 教授「十分飲んだり食べたりしてカロリーも塩分も摂った上に、さらに追加になっていますので、これはとっても過剰な状態ですよね」





2つ目は、日常的な運動不足。



山形大学医学部 今田恒夫 教授「実は死亡リスクには、運動はかなり関係していますので、食べすぎちゃったなという人は、運動によってカロリーのバランスをとっていただくといいと思います」

一般的に健康を維持する運動の目安として、早歩きなど中強度の運動で1日30分程度。ジョギングなどの場合は1日15分程度を取り入れると効果的だということです。



そして3つ目は、塩分の過剰摂取。



山形大学医学部 今田恒夫 教授「特にスープに塩分が多く含まれていますので、ラーメンをたくさん食べるということは塩分の取りすぎにつながっている可能性があると思います」

山形大学医学部 今田恒夫 教授「スープを半分以上残せば、死亡リスクは下がっていますので、週3回以上たべるにしても、具はしっかり食べてスープは半分残すというのがいいと思いますね」



それでもラーメンを味わいたい！今田教授！いい方法、ありませんか！？

■塩分を捨ててくれる食材がある！！

山形大学医学部 今田恒夫 教授「体の塩分を抜くいい食べ物があるんですよね。それは、野菜と果物と言われています。特に野菜はカリウムが豊富で、塩分・ナトリウムを捨ててくれる作用がありますので、野菜を一緒にとるといいと思う」





中でも、小松菜やニンジン、ほうれん草などの緑黄色野菜にカリウムが多く含まれているということです。

山形大学医学部 今田恒夫 教授「私としては、健康的に末永く、たくさんラーメンを食べていただくためのデータだと思っています」



ちょっとした心がけで、ラーメンを健康的に楽しむことはできるようです。ということで…！

大塚「お店でいただくラーメンももちろん美味しいですが、自宅で作ったラーメンを食べる方もいらっしゃると思います。そこで、健康に配慮した自宅で作れる美味しいラーメンのレシピをご紹介します！」

■家庭でできる、「健康ラーメン」教えます！

十分に野菜をとることと、塩分量に気を付けることをポイントに、自作ラーメンクリエイターの”わたふらい”さんこと大類渉さんにレシピを考えていただきました。

自作ラーメンクリエイター 大類渉さん「今回のポイントととしては、野菜のダシを使って味噌ラーメンをつくっていきたいと思います」





作るのは、野菜のうまみがたっぷりと詰まった本格味噌ラーメンです。スープのダシに使うのは、なんと野菜の皮や芯。

「これを使うとどんなスープになる？」「野菜のうまみもたっぷり出るというのと、香りをしっかりつけるということで、減塩でも満足度の高いラーメンが作れる」

■さっそく作ってみた。





まず材料と水を鍋に入れ、火にかけて沸騰させます。弱火で20分程度加熱したあと、ざるでこせば野菜ダシの出来上がりです。

大塚「甘みがぎゅっと詰まっていますね。すっきりとした旨味が感じられます」

大類渉さん「野菜のうまみや香味野菜の香りがしっかり出て、美味しいダシになっています。体にすっと馴染む様な甘みを感じます」



続いてスープづくりです。ニンニクとショウガ、豚挽き肉を入れて中火で炒めます。ごま油を使うと、食材の香りや風味が引き立ち、減塩でも満足度がアップ！



強火で野菜を炒め、野菜ダシと豆乳、味噌などの調味料を入れて沸騰するまで加熱します。そして茹でた麺に盛りつければ…！

■これが、健康ラーメンだ！





「できました！お野菜山盛りです！」





塩分は通常のラーメンのおよそ半分、緑黄色野菜や葉物野菜もたっぷりと入った1杯に仕上がりました。

大塚「豆乳が入っているので、白濁したスープで、香ばしい香りがします。濃厚！濃厚で甘いです。野菜の甘さが感じられつつ、後味はすっきりで。すごく飲みごたえのある、しっかりと味がするスープですね」

「凄い！本当に塩分半分ですか？しっかり野菜の香りがふわっと広がってきました。甘さと旨味が一体となっている1杯ですね」

■大切なのは「向き合い方」

大塚「わたふらいさんは、週にどれくらいラーメンを食べるますか？」

大類さん「週に3、4回食べちゃいますね～。好きなものにどのように向き合っていくかっていうのがすごく大事だと思いますので、これからもたくさん食べて、山形のラーメン文化を盛り上げていきたい」



街の人は「体が欲するから」「ラーメンはやっぱりやめられない」



県民が愛し、おいしい1杯を作ろうとたくさんの人々の努力がつまった山形のラーメン。





「ラーメンの聖地、山形市」を創る協議会 鈴木敏彦 会長「ラーメンっていうのはね、人々を笑顔にしてくれる」



これからも山形のおいしいソウルフードを楽しく、末永く、健康に味わっていきたいですね！