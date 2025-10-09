「嘘みたいな眉毛してたよね」とファンも回顧…SixTONES京本大我、眉毛全剃り願望告白で思い出された過去CMの“強烈ビジュアル”

《眉毛全剃りしたいんだってば！！》

10月7日、人気アイドルグループ「SixTONES」のメンバー・京本大我が、自身のXを更新。唐突な“全剃り願望”を告白し、ファンが悲鳴をあげている。

最近はイメチェン欲が高まっているようで、今年5月にも、眉毛全剃り願望をツイートしていた京本。7月末に発売された雑誌『Stage fan vol.49』では、こうつづっている。

「マネージャーへ、眉毛を全剃りしたいです（笑） 人生で1回は剃ってみたいって思ってるんだけど、やっぱりいろいろイメージがあるからさ、さすがに自分の判断だけでは剃れないじゃん」

「髪はもう伸ばしたし、ウルフもやったし、色もピンク、赤、金髪…っていっぱいやったから。次は眉毛の存在に気づいちゃったんだよね」

これまで、しっかり太めの眉毛がトレードマークだった京本だが、髪で遊び飽きた結果、眉毛に目をつけるようになったようだ。現状眉毛は残っているため、マネージャーの許可は出ていないようだが……。実際、ファンからも「絶対止めて」「一旦落ち着こう」と拒否する声が噴出している。

そんななか、ファンのなかには、過去にSixTONESが出演してきたCMで見せた“強烈ビジュアル”を思い出す声が相次いだ。

《SixTONES、ちょいちょい眉毛濃すぎて変な時ある》

《眉毛で思い出したけど1回ジョアの時嘘みたいな眉毛してたよね》

《最近で言うたらロートもいかつかったな》

2020年3月から、ジョアのCMキャラクターを務めていたSixTONES。今回騒ぎになっているのは、2021年頃に公開されたビジュアルだ。

「当時の京本さんは、明るめの茶髪だったため、眉毛も茶色に染められていたのですが、たしかに今見るとかなりの太さと存在感です。写真映りを考慮して、メイクも濃いめになっていたんでしょうが、近くで見ると、確かに不自然に感じます。

他のいくつかのCMでも眉毛の濃さが指摘されているあたり、そもそも自前の毛量が多いのかもしれません。京本さんは目鼻立ちがはっきりした綺麗な顔なので、仮に眉毛全剃りした場合、妙な迫力が出てしまいそうなので、ファンの猛反発も頷けます」（芸能記者）

京本の眉毛事情は、どこに着地するのだろう。