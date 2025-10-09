ViXionは10月4〜13日の期間、10月10日の「目の愛護デー」にあわせて、同社のオートフォーカスアイウェア「ViXion01S」と「ViXion01」を20％オフで販売する特別セールを、公式オンラインショップ、「ビックカメラ」および同社の公式オンラインショップ、Amazon.co.jpなどで開催している。



●さまざまなシーンでクリアな視界に



ViXionが販売しているオートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズは、距離に応じて自動でピントを調節し、新聞や読書、料理、仕事、スマートフォン操作といったさまざまなシーンにおいて、よりクリアな視界が得られる。



現在開催されているセールでは、「ViXion01S」と「ViXion01」を通常価格8万8000円から20％オフとなる、7万400円で購入できる（在庫がなくなり次第終了）。