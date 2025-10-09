¥¢¥é¥¸¥ó¡¢¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥ë¡õ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç10¼þÇ¯µÇ°¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë
¡¡ÆüËÜ¥¨¡¼¡¦¥¢¥¤¡¦¥·¡¼¤Ï10·î10Æü¤Ë¡¢ÀéÀÐ¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê2Ëç¾Æ¤¡Ë¡×¤È¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È ¥°¥ê¥ë¡õ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê4Ëç¾Æ¤¡Ë¡×¤Î10¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¤òÀ¤³¦¤Ç½éÅëºÜ¤·¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÍýÁÛ¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢2015Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬400ËüÂæÄ¶¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿10¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¾Ú¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê2Ëç¾Æ¤¡Ë¡×¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢3·î¤ËInstagram¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¸ÂÄê¥«¥é¡¼¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×´ë²è¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¾åÉÊ¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤Î2¿§¤¬¡¢µÇ°¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü4080±ß¡£
¡¡¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È ¥°¥ê¥ë¡õ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê4Ëç¾Æ¤¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±µ¡¼ï¤À¤±¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼¿¹õ¤Îµ±¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¾å¼Á¤Ê±ð¤òÊü¤Ä¡Ö¥¨¥Ê¥á¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î2¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¥É¥¢¤¬Í¥¤·¤¯ÊÄ¤Þ¤ë¥½¥Õ¥È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ú¡¼¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬2Ëü2000±ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¨¥Ê¥á¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬2Ëü7500±ß¡£
¡ü¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï400ËüÂæÄ¶¤¨¡ª
