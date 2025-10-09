Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉が10月8日、ラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）に出演。メンバーである草間リチャード敬太容疑者の逮捕・活動休止を受け、謝罪したことが話題となっている。

「末澤さんは番組冒頭、『このたびは、お騒がせしてたいへん申し訳ございません』と謝罪し、『この“Aぇ! groupのMBSヤングタウン”は当面、4人で継続していくことになりました』と説明しました。31歳で最年長の末澤さんが声色を変えずに話したのに対し、23歳の最年少・佐野さんは涙声で、『ヤンタンスタッフさんから大量の励ましのお便りを見せていただけて、ホンマにこんな状況でも前を向いてくれてる……みなさんの応援が励みになってます』と、ファンに謝意を述べました。『どうなっていくかわからない状況ですけど、必死に前を向こうとがんばってますので、引き続きよろしくお願いします』と、動揺を隠しきれない様子でした」（芸能記者）

その後はいつも通り明るい放送が始まったが、Xでは、ファンからさまざまな声が上がった。

《涙が止まらない》

《もうつらい》

《胸が痛い》

など2人を思う声や、

《全身全霊で支えるから!》

という力強いエールも寄せられている。そんなメンバーの思いをよそに、グループの今後は依然として不透明だ。芸能プロ関係者が語る。

「10月4日早朝、新宿区内のビル付近で、下半身を露出した疑いで逮捕された草間容疑者ですが、6日、警視庁三田警察署から釈放されました。当面、活動休止を余儀なくされていますが、世間の反応を見ながら復帰に向けて動いていくものと思われます。

しかし、グループのメディア露出に関しては、『ヤングタウン』以外はどの放送局も厳しい判断を下しています。2021年から、よゐこと司会を務めている『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎日放送）は当面、放送休止。フジテレビも、3日後の12日からレギュラースタートを予定していた全国ネットでの初の冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』について、『対応を検討中』としたままです。また、メンバー5人をCMに起用していたスキンケアブランド『パルティ』は、メンバーの画像を公式サイトから取り下げるなどしています」

草間容疑者をめぐって、世間の反応は真っ二つに分かれている。

「『若さゆえの過ち。反省して真摯に活動すればいい』という擁護派がいる一方、厳しい意見もあります。草間容疑者は『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）のロケに2度も大遅刻した過去があり、さらにはJr.時代からの仲間・今江大地さんもラジオ番組で『リチャは、よう遅刻してた』『くっさい匂いを醸し出しながら来るんよ』と暴露したことがあります。こうした過去の酒癖や遅刻癖から、『またやりかねない』と、復帰に懸念を示す声も少なくありません。もし、長い間草間さんが抜けるとなると、グループを再編するという苦渋の決断もありうるでしょう」（同前）

グループの未来は、草間容疑者の今後の行動と誠意にかかっている。