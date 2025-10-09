LUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞開催記念で「LUNATIC FEST. CAFE」オープン
11月8日（土）、9日（日）に開催されるLUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞開催を記念して、10月29日（水）〜11月9日（日）の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYAにて「LUNATIC FEST. CAFE」がオープンする。
カフェ内では、LUNA SEAやその楽曲をイメージして制作されたフード＆スイーツやドリンクを楽しめる他、今年2月に行われた東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装の展示や、東京ドームおよび過去の＜LUNATIC FEST.＞のライヴ写真パネル展示、カフェオリジナルグッズの販売など、LUNA SEAの世界を存分に体験出来る空間となっている。
また真矢への応援企画として、今年2月23日開催の東京ドーム公演のセンターステージ演奏時に使用されたドラムセットを特別展示。真矢への応援メッセージをポストイットに書いて壁一面に貼るスペースを設置し、集まったメッセージは後日ノートにまとめて真矢本人へ届けられる。
さらに大阪では、同日程でコラボレーションカフェのサテライト展開を実施。梅田 蔦屋書店 LE GARAGEにて、パネル装飾、コラボメニュー提供、SHIBUYA TSUTAYAオリジナルグッズ販売等が行われる。
LUNATIC FEST. CAFÉ
【コラボレーションカフェ】
SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ
2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日）
利用料金：【平日】3,800円（税込）/ 【土日祝日】4,300円（税込）
■チケット申込販売スケジュール
《SLAVE先行先着申込期間》
2025年10月10日（金）18:00〜10月16日（木）23:59
▼受付方法はこちら
https://www.lunasea-slave.jp/news/LUN_news_sl1009
※会員の方は会員サイト「LUNATIC FEST. CAFE」ニュースページ内の専用受付ボタンよりお申し込みください。
※これからの新規ご入会でもお申し込みいただけます。
《一般先着申込期間》
10月17日（金）18:00〜各部開始時間まで
※一般先着販売のお申し込みページはお申込み開始までにオープンいたします。
※SLAVE先行先着販売で完売した枠のチケットの一般販売はございません。
■ドラムセット展示期間
2025年10月29日（水）〜2025年11月7日（金）
※11月8日（土）、9日（日）の展示はございません。
▼その他、実施内容･チケット購入方法などの詳細はこちら
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1493.html
【コラボレーションカフェ サテライト】
梅田 蔦屋書店 LE GARAGE／大阪府
2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日）
※ サテライト店舗はフリーでご入場いただけます。事前の予約やチケットは必要ありません。
梅田 蔦屋書店 LE GARAGE
https://x.com/legarage_cafe
【本コラボレーションカフェに関するお問い合わせ】
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/inquire/
＜LUNATIC FEST. 2025＞
2025年11月8日(土)、9日(日)
幕張メッセ展示ホール9〜11
【DAY-1】 11月8日(土) ※チケット残りわずか
LUNA SEA
BRAHMAN、DIR EN GREY、GODLAND、lynch.、MY FIRST STORY
Novelbright、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution
【DAY-2】 11月9日(日) ※THANK YOU SOLD OUT!!
LUNA SEA
BUCK∞TICK、黒夢、MUCC、NEMOPHILA、凛として時雨、ROTTENGRAFFTY
UVERworld、THE YELLOW MONKEY、9mm Parabellum Bullet
※A→Z / 1→9
LUNATIC FEST. 2025特設サイト
https://lunaticfest2025.com