11月8日（土）、9日（日）に開催されるLUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞開催を記念して、10月29日（水）〜11月9日（日）の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYAにて「LUNATIC FEST. CAFE」がオープンする。

カフェ内では、LUNA SEAやその楽曲をイメージして制作されたフード＆スイーツやドリンクを楽しめる他、今年2月に行われた東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装の展示や、東京ドームおよび過去の＜LUNATIC FEST.＞のライヴ写真パネル展示、カフェオリジナルグッズの販売など、LUNA SEAの世界を存分に体験出来る空間となっている。

また真矢への応援企画として、今年2月23日開催の東京ドーム公演のセンターステージ演奏時に使用されたドラムセットを特別展示。真矢への応援メッセージをポストイットに書いて壁一面に貼るスペースを設置し、集まったメッセージは後日ノートにまとめて真矢本人へ届けられる。

さらに大阪では、同日程でコラボレーションカフェのサテライト展開を実施。梅田 蔦屋書店 LE GARAGEにて、パネル装飾、コラボメニュー提供、SHIBUYA TSUTAYAオリジナルグッズ販売等が行われる。

LUNATIC FEST. CAFÉ

【コラボレーションカフェ】

SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ

2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日） 利用料金：【平日】3,800円（税込）/ 【土日祝日】4,300円（税込） ■チケット申込販売スケジュール

《SLAVE先行先着申込期間》

2025年10月10日（金）18:00〜10月16日（木）23:59

▼受付方法はこちら

https://www.lunasea-slave.jp/news/LUN_news_sl1009

※会員の方は会員サイト「LUNATIC FEST. CAFE」ニュースページ内の専用受付ボタンよりお申し込みください。

※これからの新規ご入会でもお申し込みいただけます。 《一般先着申込期間》

10月17日（金）18:00〜各部開始時間まで

※一般先着販売のお申し込みページはお申込み開始までにオープンいたします。

※SLAVE先行先着販売で完売した枠のチケットの一般販売はございません。 ■ドラムセット展示期間

2025年10月29日（水）〜2025年11月7日（金）

※11月8日（土）、9日（日）の展示はございません。 ▼その他、実施内容･チケット購入方法などの詳細はこちら

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1493.html 【コラボレーションカフェ サテライト】

梅田 蔦屋書店 LE GARAGE／大阪府

2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日）

※ サテライト店舗はフリーでご入場いただけます。事前の予約やチケットは必要ありません。 梅田 蔦屋書店 LE GARAGE

https://x.com/legarage_cafe 【本コラボレーションカフェに関するお問い合わせ】

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/inquire/