若手芸人の登竜門『NHK新人お笑い大賞』“ラストイヤー”四千頭身が本戦進出【出場・審査員一覧】
NHK大阪放送局が9日、公式Xを更新。若手芸人の登竜門『令和7年度 NHK新人お笑い大賞』の出場者とブロック分けを発表した。お笑いトリオ・四千頭身をはじめ8組が本戦進出を決めた。
四千頭身は、バラエティー番組で活躍するだけでなく、賞レースでは2019年『第40回ABCお笑いグランプリ』決勝、『M-1グランプリ2019』準決勝に進出したこともある実力派。
結成10年未満のお笑い芸人が対象となる同大会。四千頭身のマネージャーがXを更新。本戦進出を報告するとともに「四千頭身は今年がラストイヤー」と伝えた。
このほか、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000が熱い戦いを繰り広げる。
なお、26日午後4時からNHK総合で生放送する。
【出場者（出場順）】
■Aブロック
1.マイスイートメモリーズ
2.金の国
3.cacao
4.家族チャーハン
■Bブロック
1.豪快キャプテン
2.四千頭身
3.生姜猫
4.ヨネダ2000
【審査員】
有野晋哉（よゐこ）、井口浩之（ウエストランド）、奥田修二（ガクテンソク）、里見まさと（ザ・ぼんち）、清水ミチコ、YOU、渡辺正行
