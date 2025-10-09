布袋寅泰が2026年、アーティスト活動45周年を迎える。その幕開けを飾るスペシャルライブ＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞が1月31日および2月1日の2日間、京王アリーナTOKYO(※武蔵野の森総合スポーツプラザ)にて開催されることが決定した。

45周年のテーマは“Celebration”だ。これは単なる記念ではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた“音楽と歓喜に包まれるCelebration Year”として届けられるもの。華やかに、そして心から楽しむひとときを分かち合いながら、未来へとつながる45周年のプロジェクトが2026年、幕を開ける。

さらに2月1日は布袋自身の誕生日でもある。45周年の幕開けとバースデーが重なる特別な日を含む二日間は、Day 1を“EVE”、Day 2を“BIRTHDAY”と銘打った祝祭の舞台。アーティストとしての歩みと人生の節目が響き合う瞬間になるとのことだ。

チケットのオフィシャルファンクラブ“beat crazy”最速先行抽選受付は10月17日から10月26日まで。10月19日までの入会で同チケット抽選への申込が可能となる。

布袋寅泰は＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞を皮切りに、夏には布袋自身が中心となり故郷・群馬の高崎で初のMUSIC FESを実施するほか、秋からの全国ツアーを開催するなど、壮大なプロジェクトが進行しているとのことだ。

■＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞

▼Day 1 “EVE”

2026年1月31日(土) 京王アリーナTOKYO メインアリーナ

※武蔵野の森総合スポーツプラザ

open16:00 / start17:00

▼Day 2 “BIRTHDAY”

2026年2月01日(日) 京王アリーナTOKYO メインアリーナ

※武蔵野の森総合スポーツプラザ

open15:00 / start16:00

●チケット

全席指定 13,000円(税込)

※3歳未満入場不可(3歳以上有料)

※お子様の会場における安全責任は同行保護者に負っていただきます。

【ファンクラブ “beat crazy”会員先行抽選】

申込期間：10月17日(金)〜10月26日(日)

※10月19日(日)までの入会でチケット申込が可能

詳細：https://jp.hotei.com/special/gigs45/

