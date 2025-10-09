主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 73( 73)
TOPIX先物 12月限 89( 89)
日経225ミニ 10月限 255( 255)
12月限 810( 810)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 200( 0)
日経225ミニ 12月限 369( 369)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 640( 640)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1410( 665)
3月限 22( 22)
TOPIX先物 12月限 190( 94)
日経225ミニ 10月限 1897( 1025)
11月限 585( 193)
12月限 63771( 27237)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 477( 323)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 10月限 1175( 565)
11月限 233( 119)
12月限 28111( 14595)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 97( 97)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 115( 115)
11月限 75( 75)
12月限 3327( 3327)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 383( 383)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
日経225ミニ 10月限 377( 377)
11月限 50( 50)
12月限 13352( 13352)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
