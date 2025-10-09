　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　73(　　　73)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 255(　　 255)
　　　　　 　 　12月限　　　　 810(　　 810)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　22(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 369(　　 369)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 640(　　 640)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1410(　　 665)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 190(　　　94)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1897(　　1025)
　　　　　 　 　11月限　　　　 585(　　 193)
　　　　　 　 　12月限　　　 63771(　 27237)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 477(　　 323)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1175(　　 565)
　　　　　 　 　11月限　　　　 233(　　 119)
　　　　　 　 　12月限　　　 28111(　 14595)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　11月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　12月限　　　　3327(　　3327)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 383(　　 383)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 377(　　 377)
　　　　　 　 　11月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　12月限　　　 13352(　 13352)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース