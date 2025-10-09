　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7424(　　2955)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5398(　　3109)
日経225ミニ　 　10月限　　　 19085(　　 395)
　　　　　 　 　12月限　　　　5752(　　5698)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1076(　　 730)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 451(　　 441)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1840(　　1840)
　　　　　 　 　12月限　　　　5279(　　5279)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 204(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 352(　　 253)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1570(　　 635)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2142(　　 935)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4858(　　 268)
　　　　　 　 　12月限　　　　5998(　　5995)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 392(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1550(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9508(　　5288)
　　　　　 　 　12月限　　　　5548(　　5548)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 500(　　 500)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4382(　　2421)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　46(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 514(　　 360)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9241(　　2943)
　　　　　 　 　11月限　　　　 833(　　 415)
　　　　　 　 　12月限　　　 90986(　 41925)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 967(　　 727)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 110(　　　98)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3141(　　1351)
　　　　　 　 　11月限　　　　1123(　　 547)
　　　　　 　 　12月限　　　 43869(　 22975)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 248(　　 248)
　　　　　 　 　11月限　　　　 178(　　 178)
　　　　　 　 　12月限　　　　4996(　　4996)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 826(　　 826)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 898(　　 898)
　　　　　 　 　11月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　12月限　　　 30843(　 30843)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース