主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7424( 2955)
TOPIX先物 12月限 5398( 3109)
日経225ミニ 10月限 19085( 395)
12月限 5752( 5698)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1076( 730)
TOPIX先物 12月限 451( 441)
日経225ミニ 10月限 1840( 1840)
12月限 5279( 5279)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 204( 0)
TOPIX先物 12月限 352( 253)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1570( 635)
TOPIX先物 12月限 2142( 935)
日経225ミニ 10月限 4858( 268)
12月限 5998( 5995)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 392( 0)
TOPIX先物 12月限 1550( 0)
日経225ミニ 10月限 9508( 5288)
12月限 5548( 5548)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4382( 2421)
3月限 46( 38)
TOPIX先物 12月限 514( 360)
日経225ミニ 10月限 9241( 2943)
11月限 833( 415)
12月限 90986( 41925)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 727)
3月限 110( 98)
日経225ミニ 10月限 3141( 1351)
11月限 1123( 547)
12月限 43869( 22975)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 10月限 248( 248)
11月限 178( 178)
12月限 4996( 4996)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 826( 826)
3月限 22( 22)
日経225ミニ 10月限 898( 898)
11月限 143( 143)
12月限 30843( 30843)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7424( 2955)
TOPIX先物 12月限 5398( 3109)
日経225ミニ 10月限 19085( 395)
12月限 5752( 5698)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1076( 730)
TOPIX先物 12月限 451( 441)
日経225ミニ 10月限 1840( 1840)
12月限 5279( 5279)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 204( 0)
TOPIX先物 12月限 352( 253)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1570( 635)
TOPIX先物 12月限 2142( 935)
日経225ミニ 10月限 4858( 268)
12月限 5998( 5995)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 392( 0)
TOPIX先物 12月限 1550( 0)
日経225ミニ 10月限 9508( 5288)
12月限 5548( 5548)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4382( 2421)
3月限 46( 38)
TOPIX先物 12月限 514( 360)
日経225ミニ 10月限 9241( 2943)
11月限 833( 415)
12月限 90986( 41925)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 727)
3月限 110( 98)
日経225ミニ 10月限 3141( 1351)
11月限 1123( 547)
12月限 43869( 22975)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 10月限 248( 248)
11月限 178( 178)
12月限 4996( 4996)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 826( 826)
3月限 22( 22)
日経225ミニ 10月限 898( 898)
11月限 143( 143)
12月限 30843( 30843)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース