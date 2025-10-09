外国証券 先物取引高情報まとめ（10月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6721( 6266)
3月限 23( 23)
TOPIX先物 12月限 9070( 8870)
日経225ミニ 10月限 4488( 4488)
11月限 197( 197)
12月限 111162( 111162)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4094( 4076)
3月限 50( 50)
TOPIX先物 12月限 5670( 5670)
日経225ミニ 10月限 3952( 3952)
11月限 348( 348)
12月限 62988( 62988)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28( 0)
TOPIX先物 12月限 121( 121)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4991( 455)
TOPIX先物 12月限 2350( 1920)
日経225ミニ 12月限 2459( 2365)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 792( 792)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1975( 1475)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
12月限 5886( 5886)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 240( 216)
TOPIX先物 12月限 436( 436)
日経225ミニ 10月限 400( 400)
12月限 2061( 1957)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1441( 1405)
TOPIX先物 12月限 1845( 1845)
日経225ミニ 10月限 536( 536)
12月限 12318( 12318)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 137( 101)
TOPIX先物 12月限 538( 538)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 106( 88)
TOPIX先物 12月限 1121( 1121)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 232( 232)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 167( 167)
TOPIX先物 12月限 20( 20)
日経225ミニ 10月限 7( 7)
11月限 52( 52)
12月限 401( 401)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
