　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6721(　　6266)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9070(　　8870)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4488(　　4488)
　　　　　 　 　11月限　　　　 197(　　 197)
　　　　　 　 　12月限　　　111162(　111162)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4094(　　4076)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5670(　　5670)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3952(　　3952)
　　　　　 　 　11月限　　　　 348(　　 348)
　　　　　 　 　12月限　　　 62988(　 62988)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　28(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 121(　　 121)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4991(　　 455)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2350(　　1920)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2459(　　2365)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 792(　　 792)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1975(　　1475)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　12月限　　　　5886(　　5886)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 240(　　 216)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 436(　　 436)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　12月限　　　　2061(　　1957)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1441(　　1405)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1845(　　1845)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 536(　　 536)
　　　　　 　 　12月限　　　 12318(　 12318)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 137(　　 101)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 538(　　 538)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 106(　　　88)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1121(　　1121)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 232(　　 232)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 167(　　 167)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　11月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　12月限　　　　 401(　　 401)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース