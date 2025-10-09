　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 26184(　 22550)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 148(　　 148)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27948(　 27326)
日経225ミニ　 　10月限　　　 26989(　 12729)
　　　　　 　 　11月限　　　　4414(　　1414)
　　　　　 　 　12月限　　　283396(　283396)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 21274(　 19975)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 245(　　 245)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21799(　 21034)
日経225ミニ　 　10月限　　　 14075(　 10135)
　　　　　 　 　11月限　　　　2423(　　2423)
　　　　　 　 　12月限　　　178249(　178249)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2764(　　 993)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1489(　　 498)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3669(　　1289)
　　　　　 　 　11月限　　　　4010(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　7511(　　7511)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9420(　　2028)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6809(　　2540)
日経225ミニ　 　10月限　　　 35930(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　3238(　　3210)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7048(　　4064)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7466(　　5718)
日経225ミニ　 　10月限　　　 18943(　　1873)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　 11185(　 11185)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4706(　　2292)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8976(　　2994)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4038(　　1638)
　　　　　 　 　12月限　　　 10805(　 10537)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4227(　　4066)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6744(　　6628)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 676(　　 676)
　　　　　 　 　12月限　　　 37424(　 37424)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 721(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1824(　　1778)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 600(　　　 0)
　　　　　 　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 939(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3456(　　1942)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 766(　　 766)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 554(　　 554)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　72(　　　72)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース