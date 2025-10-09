外国証券 先物取引高情報まとめ（10月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 26184( 22550)
3月限 148( 148)
TOPIX先物 12月限 27948( 27326)
日経225ミニ 10月限 26989( 12729)
11月限 4414( 1414)
12月限 283396( 283396)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 21274( 19975)
3月限 245( 245)
TOPIX先物 12月限 21799( 21034)
日経225ミニ 10月限 14075( 10135)
11月限 2423( 2423)
12月限 178249( 178249)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2764( 993)
TOPIX先物 12月限 1489( 498)
日経225ミニ 10月限 3669( 1289)
11月限 4010( 10)
12月限 7511( 7511)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9420( 2028)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 6809( 2540)
日経225ミニ 10月限 35930( 0)
12月限 3238( 3210)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7048( 4064)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 7466( 5718)
日経225ミニ 10月限 18943( 1873)
11月限 1( 1)
12月限 11185( 11185)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4706( 2292)
TOPIX先物 12月限 8976( 2994)
日経225ミニ 10月限 4038( 1638)
12月限 10805( 10537)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4227( 4066)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 6744( 6628)
日経225ミニ 10月限 676( 676)
12月限 37424( 37424)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 721( 0)
TOPIX先物 12月限 1824( 1778)
日経225ミニ 10月限 600( 0)
11月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 939( 0)
TOPIX先物 12月限 3456( 1942)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 766( 766)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 554( 554)
日経225ミニ 11月限 72( 72)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
