●あす10日(金)は朝の底冷え強まる 昼との寒暖差大に注意

●3連休は台風23号の動向注意 場合により山口県に少し影響も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう9日(木)は非常に強い勢力の台風22号が伊豆諸島南部に猛烈な雨風をもたらしました。その台風は今後は日本列島から遠ざかる見通しです。また、県内はよく晴れた一方で、台風と大陸の高気圧との間でややヒンヤリとした北風が吹く一日でした。





この北風によって流れ込んだヒンヤリ空気と、今夜は放射冷却の影響も加わって、あす10日(金)朝は多くの所で最低気温が20度以下…山間部は15度以下の所もあるなど、少々冷え込みが強まります。今夜は寝冷えしないよう十分お気を付け下さい。

一方、あす10日(金)日中の気温は山口市内で30度まで上がるなど、朝と昼で寒暖差も激しくなるので、調節しやすい服装選びなどで体調管理に努めていきましょう。





そして、この先、気がかりなのが日本の南にある台風23号の動向です。あさって11日(土)頃に沖縄・奄美方面に接近し、その後、進路を東よりに変え、西日本、東日本の南を進む、とみられます。





3連休前半は沖縄、奄美から九州南部方面ほど雨風が激しさ増す心配があります。また、進路を東よりに変えるタイミング次第で、より台風が陸地に近い所を通過する可能性もあり、そうなると山口県への影響もやや大きくなる心配もあります。





3連休にかけて、南のエリアほど台風の動向に要警戒ですが、わずかな進路のずれで県内でも油断禁物となる可能性があることも踏まえて、今後の台風の最新情報には引き続き十分ご注意下さい。





あす10日(金)にかけて安定した晴天が続きます。朝は、グッと空気は冷えてきて、最低気温が15度を下回る所もあるでしょう。日中は日ざしとともに、最高気温は27～28度くらいから、山口市中心部は30度に届く真夏日となる予想です。激しい寒暖差に対応しやすい服装選びなど、心がけましょう。





今週末からの3連休は、土曜日の朝は少々冷え込むものの、その後はまた少しムシムシした暑さが復活…連休中も最高気温は30度前後まで上がるでしょう。また、大きな天気の崩れはなさそうな3連休ですが、台風23号の動き次第で日曜日頃は雲が増えたり、やや風が強まる可能性もあります。

連休明けからは、やや小刻みな天気変化の日々となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

