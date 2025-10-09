「日経225オプション」10月限プット手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
ビーオブエー証券 88( 88)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 16( 0)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 16( 14)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
SBI証券 69( 41)
マネックス証券 26( 26)
松井証券 16( 16)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 7( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
