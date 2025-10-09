　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　91(　　91)
ビーオブエー証券　　　　　　　　88(　　88)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 0)


◯4万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　87(　　87)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　69(　　41)
マネックス証券　　　　　　　　　26(　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース