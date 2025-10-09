「日経225オプション」10月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 95( 95)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
SBI証券 23( 15)
BNPパリバ証券 15( 15)
日産証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 285( 285)
松井証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
SBI証券 92( 38)
楽天証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 30( 30)
安藤証券 21( 21)
広田証券 19( 19)
フィリップ証券 17( 17)
岩井コスモ証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
インタラクティブ証券 9( 9)
むさし証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 103( 94)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
松井証券 27( 27)
JPモルガン証券 34( 25)
楽天証券 12( 12)
インタラクティブ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 30( 4)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 906( 507)
SBI証券 383( 137)
松井証券 79( 79)
JPモルガン証券 206( 65)
楽天証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 50( 50)
シティグループ証券 33( 33)
UBS証券 20( 20)
広田証券 16( 16)
安藤証券 14( 14)
インタラクティブ証券 11( 11)
ビーオブエー証券 109( 9)
マネックス証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
