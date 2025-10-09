　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　95(　　95)
ソシエテジェネラル証券　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)


◯4万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 285(　 285)
松井証券　　　　　　　　　　　　74(　　74)
ソシエテジェネラル証券　　　　　56(　　56)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　92(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　30(　　30)
安藤証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
広田証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
フィリップ証券　　　　　　　　　17(　　17)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)
むさし証券　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
日産証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 103(　　94)
ソシエテジェネラル証券　　　　　38(　　38)
松井証券　　　　　　　　　　　　27(　　27)
JPモルガン証券　　　　　　　　　34(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　30(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 906(　 507)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 383(　 137)
松井証券　　　　　　　　　　　　79(　　79)
JPモルガン証券　　　　　　　　 206(　　65)
楽天証券　　　　　　　　　　　　54(　　54)
ソシエテジェネラル証券　　　　　52(　　52)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　50(　　50)
シティグループ証券　　　　　　　33(　　33)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
広田証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
安藤証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　11)
ビーオブエー証券　　　　　　　 109(　　 9)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)