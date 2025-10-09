　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　14)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 156(　 156)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 189(　　79)
楽天証券　　　　　　　　　　　　63(　　63)
松井証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　34(　　34)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　51(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
JPモルガン証券　　　　　　　　　21(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 304(　 304)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 450(　 168)
楽天証券　　　　　　　　　　　 139(　 139)
松井証券　　　　　　　　　　　 114(　 114)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　14)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万8875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)