「日経225オプション」10月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
楽天証券 21( 21)
SBI証券 24( 14)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
SBI証券 189( 79)
楽天証券 63( 63)
松井証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 34( 34)
安藤証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 51( 15)
松井証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 21( 21)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 304( 304)
SBI証券 450( 168)
楽天証券 139( 139)
松井証券 114( 114)
JPモルガン証券 14( 14)
岩井コスモ証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
安藤証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
