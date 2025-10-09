鹿児島市の百貨店に出来た長い長い列。皆さんのお目当てはというと…文具です。日本最大級の文具の祭典「文具女子博」が、鹿児島で初めて開かれました。



（山下香織キャスター）

「鹿児島初上陸の文具女子博、2万点の文具が集結しているとあって文具女子、文具男子の大変な熱気があふれています」



鹿児島市の山形屋に詰め掛けた人・人・人。熱い視線の先にあるのは、色とりどりの文具です。2017年以降、累計65万人以上が来場した、日本最大級の文具の祭典「文具女子博」。2024年は、横浜市で5日間にわたり、5万2000人を集めました。





地方での開催は珍しく、山形屋の担当者が4年前から運営会社に直談判し続け、開催にこぎつけたといいます。来場者「女子博の度にあちこち行ってるので楽しい。旅費が要らないのは、とてもありがたい」老舗から新進気鋭の文具メーカーまで39社42店が出店。実店舗が無く、なかなか商品を手に取れない店や、文具女子博でしか売っていない限定品、鹿児島の物をモチーフにした「ご当地文具」も多く並びます。柄が200種類もある、こちらのブックカバーには秘密が・・・。（出店者）「（紙じゃないんですか？）紙じゃないポリエチレンファイバーで紙風に作ってる。（全然破れない）折るだけで簡単に色んなサイズにできる」メーカーの担当者から、直接話を聞けるのも、文具女子博の大きな魅力です。（出店者）「会社の資料とか入れて、ノートやファイルとして使える商品です。とっさの筆記とか左利きでも使えます（取材にめちゃめちゃ便利なんですけど）」こちらの女性が購入したのは。来場者「便箋のバイキング。詰め合せみたいな。必死になって詰めてきました（触っていい？パンパン！）」お店を探すと…（山下香織キャスター）「ありました！包装紙のビュッフェって書いてある。料理じゃないビュッフェ…しかもカードに便箋のバイキングも」（詰める人）「私も初めて知った。可愛いのがいっぱいある」文具女子にとって、文具はどんな存在？（来場者）「1日の最後に、は～って癒されるために眺める。仕事とかを頑張るためのモチベーション」文具女子博は、13日（月）まで開催されます。オンラインで購入できる日時指定の前売り入場券が必要で、当日券がある場合のみ、店頭で販売されるということです。