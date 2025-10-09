鹿児島・山形屋で初開催！『文具女子博』がついに上陸 4年前から直談判で文具ファン熱狂の2万点展示
鹿児島市の百貨店に出来た長い長い列。皆さんのお目当てはというと…文具です。日本最大級の文具の祭典「文具女子博」が、鹿児島で初めて開かれました。
（山下香織キャスター）
「鹿児島初上陸の文具女子博、2万点の文具が集結しているとあって文具女子、文具男子の大変な熱気があふれています」
鹿児島市の山形屋に詰め掛けた人・人・人。熱い視線の先にあるのは、色とりどりの文具です。2017年以降、累計65万人以上が来場した、日本最大級の文具の祭典「文具女子博」。2024年は、横浜市で5日間にわたり、5万2000人を集めました。
来場者
「女子博の度にあちこち行ってるので楽しい。旅費が要らないのは、とてもありがたい」
老舗から新進気鋭の文具メーカーまで39社42店が出店。実店舗が無く、なかなか商品を手に取れない店や、文具女子博でしか売っていない限定品、鹿児島の物をモチーフにした「ご当地文具」も多く並びます。
柄が200種類もある、こちらのブックカバーには秘密が・・・。
（出店者）
「（紙じゃないんですか？）紙じゃないポリエチレンファイバーで紙風に作ってる。（全然破れない）折るだけで簡単に色んなサイズにできる」
メーカーの担当者から、直接話を聞けるのも、文具女子博の大きな魅力です。
（出店者）
「会社の資料とか入れて、ノートやファイルとして使える商品です。とっさの筆記とか左利きでも使えます（取材にめちゃめちゃ便利なんですけど）」
こちらの女性が購入したのは。
来場者
「便箋のバイキング。詰め合せみたいな。必死になって詰めてきました（触っていい？パンパン！）」
お店を探すと…
（山下香織キャスター）
「ありました！包装紙のビュッフェって書いてある。料理じゃないビュッフェ…しかもカードに便箋のバイキングも」
（詰める人）
「私も初めて知った。可愛いのがいっぱいある」
文具女子にとって、文具はどんな存在？
（来場者）
「1日の最後に、は～って癒されるために眺める。仕事とかを頑張るためのモチベーション」
文具女子博は、13日（月）まで開催されます。オンラインで購入できる日時指定の前売り入場券が必要で、当日券がある場合のみ、店頭で販売されるということです。