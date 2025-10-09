「日経225オプション」10月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 185( 185)
SBI証券 51( 21)
楽天証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 19( 19)
松井証券 11( 11)
岩井コスモ証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 834( 834)
SBI証券 412( 256)
楽天証券 127( 127)
広田証券 105( 105)
三菱UFJ証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 88( 88)
インタラクティブ証券 85( 85)
松井証券 70( 70)
安藤証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
野村証券 202( 14)
UBS証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
シティグループ証券 4( 4)
山和証券 4( 4)
アイザワ証券 2( 2)
光世証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 325( 325)
バークレイズ証券 100( 100)
SBI証券 79( 35)
松井証券 25( 25)
楽天証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 16( 16)
ちばぎん証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 459( 459)
SBI証券 178( 110)
楽天証券 64( 64)
UBS証券 50( 50)
松井証券 34( 34)
安藤証券 24( 24)
岩井コスモ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
野村証券 4( 4)
広田証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9125円コール
