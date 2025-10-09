思わず体を動かしたくなる！　異色のダンスカンパニーがシニアと創作『今日という日が一番若い日！』

平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、宮崎県を拠点に活躍するダンスカンパニー『んまつーポス』の豊福彬文さん、みのわそうへいさんが出演。『豊岡演劇祭2025』で上演された、地元シニアが主役のダンス作品を振り返った。

ダンスカンパニー『んまつーポス』の豊福彬文さん（写真中央左）、みのわそうへいさん（同中央右）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同左）、田名部真理（同右）

宮崎県を拠点に活動する『んまつーポス』は、「逆さから物事を考えることで新たな価値を創造する」をコンセプトに活動するダンスユニットだ。

代表の豊福さんは、宮崎大学教育学部舞踊学研究室で体育の教師を目指していたところ、いつしかダンスの世界に魅了され、2006年に団体を立ち上げた。カンパニー名を逆から読むと「スポーツマン」になることからもわかるように、身体表現の可能性を広げる挑戦的な取り組みを17か国45都市で行ってきた。

2019年には、拠点を「透明体育館きらきら／国際こども・せいねん劇場みやざき」に置き、“地域と世界をつなぐ文化創造のプラットフォーム”という役割を果たしている。

今年の『豊岡演劇祭2025』で上演されたのは、会場となったやぶ市民交流広場（兵庫県養父市）が公募したシニア世代21人と、これまでもタッグを組んだことがある香港のダンスカンパニー「Unlock Dancing Plaza」の共同創作となるダンス作品『今日という日が一番若い日』。平均年齢71歳、最高齢84歳、最年少60歳の出演者たちと作り上げたユニークな作品だ。

チラシと直接的な交渉で出演者を募集し、最終的に21名のシニアが参加。月に2回踊っている人、かつて踊っていた人、まったく踊った経験のない人まで、さまざまな背景を持つ参加者が集まった。

創作プロセスは驚くほど集中的だった。3日間のクリエイションを経て、土曜日にリハーサル、日曜日に本番というハードスケジュール。“誰一人取り残さない”というコンセプトのもと、それぞれの個性を尊重しながら作品をつくりあげた。2人はこのように振り返った。

「去年はこどもたちと創作しましたが、今年はシニア。“少しだけ走れるシニア”というゆるい条件設定で募集をかけました。説明会には、様子を見に来る程度だった方や、1日しか行かないと宣言される方もいらっしゃいましたが、結果的には舞台上でうれしそうにパフォーマンスしてくださった」（豊福）



「内心、ヒヤヒヤしました。信用してもらえるよう、オリエンテーションもかなり頑張りました（笑）！ 結果、当初1日だけ参加予定だった方も『やっぱり全部行くわ』と言ってくださったり、当日は早く来て自主練されていたり。終演後には、『舞台に立つということは楽しいね』と言ってもらえて良かったですね」（みのわ）

んまつーポス×シニアの共創作品『私のことはダンスに聞いて』（撮影：Nishi Junnosuke / 提供：豊岡演劇祭実行委員会）

香港のダンスカンパニー「Unlock Dancing Plaza」との国際共同制作も、この作品の大きな特徴だ。2016年に海外のダンスフェスティバルで出会って以来、すでに3つの大作を共同制作してきた。今回の作品も、両カンパニーの独自の創作手法が交差し独創的な作品を生み出した。

創作過程で特に注目されたのは、参加者自身の動きを大切にする手法だ。振りつけを単純に教えるのではなく、参加者から生まれる動きを作品の核とした。最初は10秒だった振りつけが、参加者の創造性によって徐々に変化し、豊かな表現へと発展していった。

Unlock Dancing Plaza×シニアの共創作品『攞彩 ロウチョーイ』（撮影：Nishi Junnosuke / 提供：豊岡演劇祭実行委員会）

地域との深いつながりも、この作品の大きな特徴。養父市内外から集まった参加者たちは、単なる出演者を超えて作品創造の共同作業者に。衣装として使用したユニフォームも、地域の協力によって集められた。参加者の思い出の品や地域の方々から寄せられたユニフォームが、作品に深い意味と重層性を与えた。当日は、“ダンス観戦”といわんばかりの横断幕などが会場に掲げられた。

今後の活動としては、2023年から始めた宮崎での国際ダンスフェスティバルの継続と、新作の発展に意欲をみせている。『竹を切る人の物語』と題した新作は、竹取物語をモチーフにしたコンテンポラリーダンス作品で、すでに大分アートフェスティバルでの上演が決定している。



宮崎の拠点施設も独創的。日中は保育園の体育館として、夜間と週末は劇場に変身する多機能空間「透明体育館きらきら」と「国際こども・せいねん劇場みやざき」として。芸術と日常の境界を曖昧にする革新的な試みだ。

番組では、平田さんが「必要であれば、豊岡演劇祭で同世代の方々と舞台に立つのもやぶさかでない。けれど、後輩の結婚式でちょっと踊るだけでもぜんぜん覚えられなかったから大丈夫かな（笑）」と参加に意欲をみせる場面もあった。



「んまつーポス」の活動は、誰もが思わず体を動かしたくなるという、芸術表現を超えた教育・地域コミュニケーション・世代間交流の手段として捉えることができる。これらの挑戦は、従来の枠組みを超えて身体表現の可能性を広げ、新しい芸術と社会の関係性を提示しているといえるのではないだろうか。

※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年10月9日放送回より