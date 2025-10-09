志田友美、姉＆妹とのプラベショット公開「みんなスタイル抜群」「似てる」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの志田友美が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉妹との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】志田友美、姉＆妹との街中ショット
志田は「弟だけ揃わず」とつづり、写真を公開。オーバーサイズトップスにショートパンツのラフな格好の志田が、姉、妹と並んで歩く後ろ姿を見せている。
この投稿には「後ろ姿がどことなく似てる」「みんなスタイル抜群」「仲良しで素敵な家族」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】志田友美、姉＆妹との街中ショット
◆志田友美、姉＆妹とのプラベショット公開
志田は「弟だけ揃わず」とつづり、写真を公開。オーバーサイズトップスにショートパンツのラフな格好の志田が、姉、妹と並んで歩く後ろ姿を見せている。
◆志田友美、姉妹とのオフショットに反響
この投稿には「後ろ姿がどことなく似てる」「みんなスタイル抜群」「仲良しで素敵な家族」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】